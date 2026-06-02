LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, belgeler nereden alınır? İşte LGS sınav tarihi!

2026 LGS sürecinde sınav giriş yerlerine ilişkin detaylar, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncellemeyle 14 Haziran yerine 13 Haziran 2026 Cumartesi günü olarak belirlendi. Sınava kısa süre kala adayların okul, salon ve sıra bilgileri erişime açılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi ve Bakanlığın resmi platformları üzerinden kolayca görüntüleyebilecek.

Giriş Tarihi: 02.06.2026 14:08