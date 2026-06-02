LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, belgeler nereden alınır? İşte LGS sınav tarihi!

2026 LGS sürecinde sınav giriş yerlerine ilişkin detaylar, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncellemeyle 14 Haziran yerine 13 Haziran 2026 Cumartesi günü olarak belirlendi. Sınava kısa süre kala adayların okul, salon ve sıra bilgileri erişime açılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi ve Bakanlığın resmi platformları üzerinden kolayca görüntüleyebilecek.

Giriş Tarihi: 02.06.2026 14:08
2026 LGS'ye sayılı günler kala öğrenciler ve velilerde sınav heyecanı giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde adaylar, sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Sınav yeri bilgilerinin açıklanması beklenirken, öğrenciler de hazırlıklarını son aşamaya taşımış durumda.

2026 LGS NE ZAMAN?

2026 LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

LGS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi sınavına bugün yani 30 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla tam 14 gün kaldı.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

