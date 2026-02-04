LGS TAKVİMİ 2026: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2026 yılında uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda iki aşamalı olarak yapılacak. Sözel ve sayısal oturumlarda gösterilen performans, öğrencilerin merkezi yerleştirme sonuçlarında belirleyici rol oynayacak. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak ve adaylar, puanları ile yüzdelik dilimlerini dikkate alarak nitelikli ortaöğretim kurumları için seçim yapacak. Bu süreçte LGS başvurularına ilişkin takvim de gündemdeki yerini koruyor.