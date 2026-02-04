LGS TAKVİMİ 2026: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılında düzenlenecek LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bu oturumlardaki başarı düzeyleri, merkezi yerleştirme sürecinde temel ölçüt olarak kullanılacak. Sınavın ardından başlayacak tercih döneminde adaylar, aldıkları puanlar ve yüzdelik dilimler doğrultusunda nitelikli liseler için tercihlerini yapacak. LGS başvuru takvimine dair detaylar ise eğitim gündeminde yakından izleniyor.