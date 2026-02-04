Trend Galeri Trend Yaşam LGS TAKVİMİ 2026: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2026 yılında uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda iki aşamalı olarak yapılacak. Sözel ve sayısal oturumlarda gösterilen performans, öğrencilerin merkezi yerleştirme sonuçlarında belirleyici rol oynayacak. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak ve adaylar, puanları ile yüzdelik dilimlerini dikkate alarak nitelikli ortaöğretim kurumları için seçim yapacak. Bu süreçte LGS başvurularına ilişkin takvim de gündemdeki yerini koruyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 16:06
Sınavın ardından başlayacak tercih döneminde adaylar, aldıkları puanlar ve yüzdelik dilimler doğrultusunda nitelikli liseler için tercihlerini yapacak.

LGS 2026 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki 2026 merkezi sınav takvimini netleştirdi. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, 8'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

SINAV SORULARI MÜFREDATA GÖRE HAZIRLANACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, LGS'de yer alacak tüm soruların Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacağı vurgulandı. Sınavda, öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve beceriler ölçülecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Öte yandan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi de netleşti. Buna göre okullarda ders zili 26 Haziran 2026 Cuma günü son kez çalacak ve eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.

LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

LGS 2026 başvuru tarihi henüz belli olmadı. Söz konusu sınavın başvuru tarihi, ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanacak.