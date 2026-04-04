LGS 2026 SINAV TARİHİ: MEB’den önemli açıklama! LGS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı sınav takviminde LGS tarihi 14 Haziran Pazar gününe işaretlenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde, Dünya Kupası'ndaki milli maçın da bu tarihe gelmesi nedeniyle bu tarihin revize edilmesi üzerine çalışıldığı açıklanmıştı. Bakan Tekin son durumu bugün paylaştı; 2026 LGS SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ? Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçının 14 Haziran 2026 saat 07.00'de Avustralya ile oynanacağını hatırlatmış, maçın LGS sınav tarihine denk gelmesi nedeniyle sınavın bir gün öne alınabileceğini açıklamıştı: 'Çocuklarımızın gönüllerinin milli takımla beraber olmasını arzu ediyoruz. Arkadaşlarımızla LGS'yi pazar günü değil, cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içerisindeyiz. Eğer hukuki veya teknik bir engel yoksa sınavı bir gün öne çekmeyi planlıyoruz.' Bugün yaptığı son açıklamayla birlikte sınav tarihinin bir gün öne alındığını ilan etti. 2026 LGS SINAVI NE ZAMAN? Mevcut durumda LGS 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum halinde yapılacak: Sözel Oturum: 09.30'da başlayacak, 50 soru ve 75 dakika süre Sayısal Oturum: 11.30'da başlayacak, 40 soru ve 80 dakika süre LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? 23 Mart'ta başlayan LGS başvuruları, 10 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek; okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan 2026'ya kadar onaylanacak.