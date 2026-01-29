Trend Galeri Trend Yaşam LGS TARİHLERİ 2026 | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek 2026 LGS için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı merkezi sınav öncesinde gözler Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. LGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak soruları gündemdeki yerini koruyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 15:18
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre düzenlenecek 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için araştırmalar hızlandı. Ortaokuldan liseye geçecek öğrenciler, LGS'nin hangi tarihte yapılacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. MEB takvimiyle birlikte sınav süreci adım adım netleşiyor.

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

LGS 2026 başvuru tarihi henüz belli olmadı. Söz konusu sınavın başvuru tarihi, ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanacak.

