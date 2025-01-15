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Lisede dehşet! Devamsızlık silinmedi diye müdür yardımcısını boğazından bıçakladı!

Korkunç olay İstanbul Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve okul müdür yardımcısı ile devamsızlıklarının silinmemesi ile ilgili konuşan erkek öğrenci B.Y.E., kadın müdür yardımcısı S.Ç.'yi boğazından bıçakla yaraladı. Çocuk olaydan sonra gözaltına alınırken kanlar içerisinde kalan öğretmen şikayetçi oldu. Olayla ilgili görüntüler ortay çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 15.01.2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 19:11
Lisede dehşet! Devamsızlık silinmedi diye müdür yardımcısını boğazından bıçakladı!

Olay, Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde yaşandı.

Lisede dehşet! Devamsızlık silinmedi diye müdür yardımcısını boğazından bıçakladı!

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek devamsızlıklarının silinmesini talep etti.

Lisede dehşet! Devamsızlık silinmedi diye müdür yardımcısını boğazından bıçakladı!

İkili odada konuştukları sırada bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı.

Lisede dehşet! Devamsızlık silinmedi diye müdür yardımcısını boğazından bıçakladı!

Kanlar içerisinde kalan S.Ç. bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi.

Lisede dehşet! Devamsızlık silinmedi diye müdür yardımcısını boğazından bıçakladı!

Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü. Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı.

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