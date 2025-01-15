Lisede dehşet! Devamsızlık silinmedi diye müdür yardımcısını boğazından bıçakladı!
Korkunç olay İstanbul Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve okul müdür yardımcısı ile devamsızlıklarının silinmemesi ile ilgili konuşan erkek öğrenci B.Y.E., kadın müdür yardımcısı S.Ç.'yi boğazından bıçakla yaraladı. Çocuk olaydan sonra gözaltına alınırken kanlar içerisinde kalan öğretmen şikayetçi oldu. Olayla ilgili görüntüler ortay çıktı.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 19:11