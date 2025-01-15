Lisede dehşet! Devamsızlık silinmedi diye müdür yardımcısını boğazından bıçakladı!

İkili odada konuştukları sırada bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı.

Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir öğrenci, müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı.



16 yaşındaki zanlı olaydan sonra gözaltına alındı. pic.twitter.com/89tNQVnuA6