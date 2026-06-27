Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

Metropollerin boğucu kalabalığından, bitmek bilmeyen trafiğinden ve yüksek yaşam temposundan yorulan milyonlarca insan; artık daha dingin ve doğayla iç içe bir yaşamın hayalini kuruyor. Şehirleşme yoğunluğunun az olduğu, temiz havası ve kendine has dokusuyla insan ruhunu dinlendiren sığınaklar, son dönemin en büyük yerleşim trendi haline geldi. Sakinlik, güvenlik, düşük yapılaşma ve doğayla baş başa kalabilme kriterleri üzerinden yapılan son değerlendirmeler; Türkiye'nin adeta saklı cennetleri olan o noktaları gün yüzüne çıkardı.