Trend Galeri Trend Yaşam Listede İstanbul'dan o yer var! Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

Listede İstanbul'dan o yer var! Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

Büyük şehirlerin stresini arkada bırakıp derin bir nefes almak isteyenlerin radarı tamamen değişecek. Doğası, bozulmamış atmosferi ve yüksek yaşam kalitesiyle öne çıkan "Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi" resmi olarak açıklandı. Sakin yaşam arayanların, emeklilik hayali kuranların ve uzaktan çalışanların gözdesi olan listede, Ege'nin büyüleyici koylarından Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına kadar Türkiye'nin dört bir yanından eşsiz bölgeler yer alıyor. Üstelik listenin zirvesinde, burnumuzun dibinde olan ama huzuruyla herkesi büyüleyen o şaşırtıcı ilçe var.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 19:08
Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

Metropollerin boğucu kalabalığından, bitmek bilmeyen trafiğinden ve yüksek yaşam temposundan yorulan milyonlarca insan; artık daha dingin ve doğayla iç içe bir yaşamın hayalini kuruyor. Şehirleşme yoğunluğunun az olduğu, temiz havası ve kendine has dokusuyla insan ruhunu dinlendiren sığınaklar, son dönemin en büyük yerleşim trendi haline geldi. Sakinlik, güvenlik, düşük yapılaşma ve doğayla baş başa kalabilme kriterleri üzerinden yapılan son değerlendirmeler; Türkiye'nin adeta saklı cennetleri olan o noktaları gün yüzüne çıkardı.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

10. EĞİRDİR (ISPARTA)

Gölün büyüleyici renk oyunları, temiz havası ve sakin balıkçı kasabası atmosferiyle Eğirdir; listenin 10. sırasında yer alıyor. Hem doğa sporları hem de dingin bir hayat için mükemmel bir kaçış noktası.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

9. ŞAVŞAT (ARTVİN)

Karadeniz'in masalsı coğrafyasında, yeşilin her tonunu barındıran Sakin Şehir unvanlı Şavşat, ahşap mimarisi ve bozulmamış yayla kültürüyle tam bir huzur deposu.

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Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

8. GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)

Türkiye'nin en büyük adası olmasının yanı sıra, dünyanın da ilk sakin adası unvanına sahip. Organik tarımı, tarihi Rum köyleri ve kalabalıktan uzak plajlarıyla zamanın yavaş aktığı bir yer.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

7. TARAKLI (SAKARYA)

Tarihi Osmanlı konakları, sessiz sokakları ve el değmemiş doğasıyla Marmara Bölgesi'nin göbeğinde yer alan Taraklı, geçmişin dinginliğini günümüze taşıyan nadir yerlerden biri.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

6. AKYAKA (MUĞLA)

Azmak Nehri'nin serin suları ve kendine has mimarisiyle ünlü olan Akyaka, hem doğanın içinde kaybolmak hem de Ege'nin o sakin sahil kasabası ruhunu sonuna kadar hissetmek isteyenlerin adresi.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

5. SEFERİHİSAR (İZMİR)

Seferihisar; yerel üretici pazarları, mandalina bahçeleri ve tarihi Sığacık sokaklarıyla huzurun başkenti unvanını sonuna kadar hak ediyor.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

4. MUDANYA (BURSA)

Tarihi Trilye evleri, sahil şeridi ve temiz deniz havasıyla Marmara'nın en özel köşelerinden biri. Hem büyük şehirlere yakınlığı hem de o karmaşadan tamamen uzak yapısıyla dikkat çekiyor.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

3. URLA (İZMİR)

Son yılların en popüler gastronomi ve sanat rotalarından biri olan Urla; enginar tarlaları, bağ yolları ve taş evleriyle modern yaşamla sakinliği en iyi harmanlayan ilçelerin başında geliyor.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

2. AYVALIK (BALIKESİR)

Zeytin kokulu sokakları, Cunda Adası'nın tarihi atmosferi ve büyüleyici gün batımlarıyla Ayvalık; listenin ikinci sırasında yer aldı. Ege kültürünün en huzurlu ve en estetik hali burada yaşanıyor.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

1. ŞİLE (İSTANBUL)

Listenin sürpriz zirvesi! Megakent İstanbul'un yanı başında yer almasına rağmen geniş ormanları, Karadeniz sahili, sakin köyleri ve düşük şehirleşme yoğunluğuyla Türkiye'nin en huzurlu ilçesi seçildi. İstanbul'dan kopamayan ama sakin bir sığınak arayanların bir numaralı tercihi.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

Modern hayatın getirdiği koşturmaca, yoğun iş temposu ve bitmek bilmeyen sorumluluklar, farkında olmadan sinir sistemimizi sürekli bir "savaş ya da kaç" modunda tutuyor.Ancak sinir sistemimizin içinde, henüz keşfetmediğiniz doğal bir "gevşeme ve sakinleşme mekanizması" gizli. Bilim dünyasının onayladığı zihni ve bedeni adeta yeniden başlatan en etkili stres azaltıcı stratejiler ve yöntemler, hayat kalitenizi zirveye çıkarmanın ve huzuru bulmanın şifrelerini sunuyor.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

2 KATI SÜREYLE DERİN NEFES ALMA

Stres anında diyafram nefesi hayati önem taşır. Yavaşça burnunuzdan derin bir nefes alıp, aldığınız sürenin tam iki katı sürede ağzınızdan dışarı üfleyerek bedeninize anında "güvendesin" mesajı gönderebilirsiniz.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

DÜŞÜNCELERİ KAĞIDA DÖKMEK

Gün içinde sizi geren faktörleri ve bunlara verdiğiniz tepkileri ham haliyle yazmak, zihindeki karmaşık düşünce bulutunu boşaltmanın en pratik yoludur.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

"HAYIR" DEMENİN GÜCÜ

Kapasitenizi aşan durumlara, sırf ayıp olmasın diye "evet" demek stresi kronikleştirir. Kendi sınırlarınızı çizmek, zihinsel yükünüzü yarı yarıya hafifletir.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

RİTMİK HAREKET VE ENDORFİN

Düzenli yürüyüş, hafif tempolu koşu, yoga veya sadece müzik açıp dans etmek, beyinde mutluluk hormonu olan endorfin salgılanmasını tetikler.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

AMBALAJLI TUZAKLAR

Şekerli gıdalar ve aşırı kafein tüketimi enerji seviyenizde ani dalgalanmalar yaratarak kaygıyı tırmandırır. Bunun yerine ceviz ve balık gibi güçlü Omega-3 kaynaklarına yönelmek sinir sistemini dengeler.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

MAVİ IŞIK VE UYKU DÜZENİ

Her gün aynı saatte yatağa girmek ve uykudan en az 1-2 saat önce telefon, televizyon gibi ekran ışıklarına maruz kalmayı bırakmak, stresle başa çıkma gücünüzü ertesi gün için maksimuma çıkarır.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

DÜZENLİ MEDİTASYON

Gün içinde kendinize ayıracağınız sadece birkaç dakikalık sessiz meditasyon seansları, zihindeki gereksiz gürültüyü temizler ve olaylara daha sakin yaklaşmanızı sağlar.

Listede İstanbul’dan o yer var! Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...

HOBİLER

Günün stresinden tamamen izole olmak için yemek yapmak, el sanatları atölyelerine katılmak veya doğada kısa yürüyüşler yapmak gibi sadece "sizi mutlu eden" aktivitelere zaman ayırmak ruhu besler.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör