Trend
Galeri
Trend Yaşam
Listede İstanbul'dan o yer var! Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...
Listede İstanbul'dan o yer var! Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi: Meğer burnumuzun dibindeymiş...
Büyük şehirlerin stresini arkada bırakıp derin bir nefes almak isteyenlerin radarı tamamen değişecek. Doğası, bozulmamış atmosferi ve yüksek yaşam kalitesiyle öne çıkan "Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi" resmi olarak açıklandı. Sakin yaşam arayanların, emeklilik hayali kuranların ve uzaktan çalışanların gözdesi olan listede, Ege'nin büyüleyici koylarından Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına kadar Türkiye'nin dört bir yanından eşsiz bölgeler yer alıyor. Üstelik listenin zirvesinde, burnumuzun dibinde olan ama huzuruyla herkesi büyüleyen o şaşırtıcı ilçe var.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 19:00
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 19:08