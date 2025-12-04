Trend Galeri Trend Yaşam Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?

Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 4 Aralık 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 22:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 22:06
Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM’nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?

Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir? sorusunda şıklar şöyle:

Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM’nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?

A: Mustafa Kemal Atatürk

B: İsmet İnönü

C: Rauf Orbay

D: Kazım Karabekir

Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM’nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?

DOĞRU CEVAP: C- Rauf Orbay

Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM’nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?