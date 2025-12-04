Trend
Galeri
Trend Yaşam
Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?
Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 4 Aralık 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükumet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 22:06