Lüks araçlı alkollü maganda bekçiyi hayattan kopardı! Şoför suç makinesi çıktı

Üç tanığın ifadelerine göre; olay öncesinde Maltepe'de gittikleri ve alkol aldıkları mekan belirlendi. İddialara göre; mekanda yapılan tespitlerde de Cihan B.'nin mekanda alkol kullandığı saptandı. Cihan B. gözaltına alındıktan sonra yapılan idrar testinde de alkol tespit edildi.



