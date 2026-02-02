Trend Galeri Trend Yaşam Lüks araçlı alkollü maganda bekçiyi hayattan kopardı! Şoför suç makinesi çıktı

İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen bir trafik magandası, Maserati marka aracıyla Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına arkadan çarptı. Karamehmetoğlu hayatını kaybetti. Yedi suç kaydı olan, geçmişte de "Alkol" gerekçesiyle ehliyetini kaptırdığı iddia edilen ve olay yerinden taksiyle kaçan Cihan B. olaydan 12 saat sonra gözaltına alındı.

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 02.02.2026 08:22 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 09:12
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu (37), iddialara göre alkollü bir trafik magandası tarafından hayattan koparıldı. Olay, Cevizli D-100 Karayolu Kartal İstikameti'nde yaşandı.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere ve iddialara göre; Cumartesi gecesi saat 04.40'ta İstanbul Maltepe'de seyir halinde olan Karamehmetoğlu'nun aracına sol şeritten gelen Maserati marka bir araç arkadan çarptı. Aracın çarpmasıyla Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu hayatını kaybetti. İçerisinde dört kişi bulunan Maserati'nin sürücüsü Cihan B. (40) taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

TOPLAM YEDİ SUÇ KAYDI VAR

Maserati marka arabada bulunan üç kişi olay yerinde muhafaza altına alındı. 3'ünde de alkol tespit edildi. "Tanık" olarak ifadeleri alınan üç kişi iddialara göre ifadelerinde kazadan önce birlikte alkol aldıklarını söyledi.

Üç tanığın ifadelerine göre; olay öncesinde Maltepe'de gittikleri ve alkol aldıkları mekan belirlendi. İddialara göre; mekanda yapılan tespitlerde de Cihan B.'nin mekanda alkol kullandığı saptandı. Cihan B. gözaltına alındıktan sonra yapılan idrar testinde de alkol tespit edildi.

Olay yerinde ve güzergahlardaki kamera görüntülerini incelemeye alan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olay yerinden kaçan Cihan B.'yi kaçtığı taksinin plakasından iz sürerek Cumartesi günü olaydan 12 saat sonra gözaltına aldı.

"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kasten Yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan yedi kaydı bulunan Cihan B.'nin "Alkollü Araç Kullanmak" gerekçesiyle geçmişte de ehliyetine el konulduğu iddia edildi.

CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Cihan B., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Karamehmetoğlu'nun cenazesi ise Sarıyer Zekeriyaköy'de kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.Cenaze törenine Mustafa Karamehmetoğlu'nun ailesi, yakınları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve mesai arkadaşları katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kadrosunda görev yapan ve olayda hayatını kaybeden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu için bir başsağlığı mesajı yayınladı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın mesajında "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verildi.