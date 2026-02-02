Lüks araçlı alkollü maganda bekçiyi hayattan kopardı! Şoför suç makinesi çıktı
İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen bir trafik magandası, Maserati marka aracıyla Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına arkadan çarptı. Karamehmetoğlu hayatını kaybetti. Yedi suç kaydı olan, geçmişte de "Alkol" gerekçesiyle ehliyetini kaptırdığı iddia edilen ve olay yerinden taksiyle kaçan Cihan B. olaydan 12 saat sonra gözaltına alındı.
