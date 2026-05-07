Lüks gemide hantavirüs dehşeti büyüyor! Dünya yeni bir pandemiye mi sürükleniyor? Ne aşısı var ne de ilacı

Arjantin'den yola çıkan lüks yolcu gemisinde peş peşe yaşanan ölümler tüm dünyada şok etkisi yarattı. Üç kişinin hayatını kaybetmesi ve sekiz kişinin enfekte olmasıyla sonuçlanan korkunç olayın altından 'Hantavirüs' çıkması, akıllara koronavirüs günlerini getirdi. Peki, yüzde 50 gibi korkutucu bir ölüm oranına sahip bu virüs yeni bir küresel salgına dönüşebilir mi? Sabah.com.tr için özel açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Vefa Öztürk, dünyayı tedirgin eden Hantavirüs tehlikesinin perde arkasını, Türkiye için riskleri ve alınması gereken hayati önlemleri tüm detaylarıyla anlattı.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 15:07