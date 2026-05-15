Trend
Galeri
Trend Yaşam
Lüks oto galeride milyonluk araçları kundaklamışlardı: İş adamının bu kez kayınvalidesinin evini kurşunladılar!
Lüks oto galeride milyonluk araçları kundaklamışlardı: İş adamının bu kez kayınvalidesinin evini kurşunladılar!
İstanbul Beşiktaş geçtiğimiz ay 100 milyonluk aracı kundaklanan iş adamı Selçuk Kürkoğlu'nun kayınvalidesinin ikametini kurşunlayan 4 kişi gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 11:23