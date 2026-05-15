Lüks oto galeride milyonluk araçları kundaklamışlardı: İş adamının bu kez kayınvalidesinin evini kurşunladılar!

İstanbul Beşiktaş geçtiğimiz ay 100 milyonluk aracı kundaklanan iş adamı Selçuk Kürkoğlu'nun kayınvalidesinin ikametini kurşunlayan 4 kişi gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 11:23
Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde 2 Mayıs günü bir ikamete yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde evin camına 1 merminin isabet ettiği belirlenirken, çevrede yapılan araştırmada 4 adet 9 mm boş kovan ile 5 adet 9 mm fişek muhafaza altına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince müşterek yürütülen çalışmalarda saldırıya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli, 02 Mayıs tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 11 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 06 Mayıs 2026 günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİLYONLUK ARAÇLAR KÜL OLMUŞTU

Öte yandan kurşunların hedefindeki adresin, geçtiğimiz ay Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki araç kiralama firması kundaklanan ve 100 milyonluk zarara uğrayan iş adamı Selçuk Kürkoğlu'nun kayınvalidesine ait olduğu öne sürüldü.

