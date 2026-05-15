Lüks oto galeride milyonluk araçları kundaklamışlardı: İş adamının bu kez kayınvalidesinin evini kurşunladılar!

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde 2 Mayıs günü bir ikamete yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde evin camına 1 merminin isabet ettiği belirlenirken, çevrede yapılan araştırmada 4 adet 9 mm boş kovan ile 5 adet 9 mm fişek muhafaza altına alındı.