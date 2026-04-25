Lula ile İmamoğlu kıyaslaması ve ardındaki gerçekler: Benzerlik değil tam bir pişkinlik | Mahmut Övür yazdı

Neymiş, ikisi de üç villadan dolayı yargılanmış, ikisinin de siyaseten önü kesilmiş, ikisinin de savcısı sonra bakan olmuş. Herhalde "üç villa" benzetmesi de Boğaz'daki üç villayı temize çekme hamlesi.

Neyse böyle uzayıp giden "inanılmaz" benzerlikler sıralanarak kamuoyuna şu mesaj verilmek isteniyor: İmamoğlu da solcu Lula gibi "yolsuzluk" yapmadı, haksız bir şekilde içeri atıldı.

Yukarıda "Yazmasam olmaz" dediğim şey tam da bu.

Yıllar önce Brezilya'da Lula'nın başına gelenleri sık yazan biri olarak, bu satırları görünce "Bu kadar pişkinlik olmaz" dedim ama dediğime kendim de inanmadım; çünkü bu ekip hakikaten çok pişkin ve arsız. Boşuna bunlara, "post truth" siyasetçi denmiyor. Büyük yalanları küçük gerçeklerle soslayarak sunmayı iyi biliyorlar.