Trend Galeri Trend Yaşam MAÇ BAŞLADI! Benfica - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hedef son 16!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde erken final tadındaki eşleşmede Benfica ile Real Madrid, play-off turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Lizbon'un büyüleyici atmosferinde oynanacak bu dev randevuda gözler, milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği eflatun-beyazlıların üzerinde olacak. Futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği Benfica-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 23:07
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, eleme aşamasıyla heyecanı zirveye taşıyor. Lig aşamasını başarıyla tamamlayan Portekiz temsilcisi Benfica, play-off turunun ilk ayağında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Estádio da Luz'da oynanacak bu kritik mücadele, her iki takımın da son 16 turu yolundaki kaderini belirleyecek. İki dev kulübün Avrupa kupalarındaki tarihi rekabeti, bu akşam oynanacak 90 dakikayla yeni bir boyut kazanacak.

BENFİCA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi heyecanını iliklerimize kadar hissedeceğimiz bu dev karşılaşma, 17 Şubat 2026 Salı günü (bu akşam) oynanacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Estádio da Luz stadyumunda gerçekleşecek olan müsabakanın başlama saati ise Türkiye saati ile 23:00 olarak belirlendi.

ZORLU MÜCADELE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan yayıncı kuruluşu bilgisi netlik kazandı. Benfica ile Real Madrid arasındaki bu nefes kesen Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de dijital yayın platformu olan tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER REAL MADRİD KADROSUNDA MI?

Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in Portekiz kafilesinde yer alıyor. Son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çeken genç yıldızın ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.

Arda'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki bu zorlu deplasmanda alacağı süre, Türk futbolseverler için ayrı bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

BENFİCA-REAL MADRİD EŞLEŞMESİNDE RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki maç üzerinden oynanacak play-off turunun ikinci ayağı için geri sayım şimdiden başladı. Lizbon'daki ilk mücadelenin ardından takımlar, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda rövanş maçına çıkacak.

