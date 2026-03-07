MAÇ BAŞLADI: Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın son haftalardaki performansı ve kadro tercihleri merakla takip ediliyor. Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbol gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.