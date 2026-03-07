MAÇ BAŞLADI: Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele, hem zirve yarışını hem de haftanın puan tablosunu yakından etkileyecek. Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde takımların form durumu ve derbi atmosferi dikkat çekiyor.