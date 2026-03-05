MAÇ GÜNÜ! Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague’de dev maç

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 2025-2026 normal sezonunun 30. haftasında gerçekleşecek olan bu kritik randevu, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, her iki takımın da ligdeki sıralaması için büyük bir önem arz ediyor.