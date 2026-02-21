MAÇ SAATİ! Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunlarının ajandasına not ettiği bu dev maç, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Zorlu randevuda ilk düdük, Türkiye saati ile 20:30'da çalacak. El Sadar Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu karşılaşma, her iki takım için de ligin gidişatını belirleyecek kritik bir eşik niteliğinde.