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Malatya’da kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda ifadeler ortaya çıktı!

Malatya korkunç bir pitbull şiddetine sahne oldu. İki grup arasında çıkan 'yan baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı. Çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Pitbull dehşeti görüntüleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şoke eden olayda 1 kişi tutuklanırken ifadeler de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 22:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 22:24
Malatya’da kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda ifadeler ortaya çıktı!

İddiaya göre, Ferhadiye Mahallesi'nde M.Y. ile A.M. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Malatya’da kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda ifadeler ortaya çıktı!

Olayda darbedilen M.Y, daha sonra A.M'nin M.M'nin iş yerine kalabalık bir grupla geldi.

Malatya’da kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda ifadeler ortaya çıktı!

PİTBULLU KALABALIĞIN ÜZERİNE SALDI!

M.M, ise pitbull cinsi köpeği kalabalığın üzerine saldı.

Malatya’da kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda ifadeler ortaya çıktı!

PİTBUL DEHŞETİNDE 3 KİŞİ YARALANDI

Olayda, M.M. ve A.M. darp sonucu, M.Y. ise pitbull saldırısında yaralandı.

SON DAKİKA: Malatya'daki pitbull dehşeti kamerada! Pitbull köpeğiyle 3 kişiyi böyle yaraladılar!

Malatya’da kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda ifadeler ortaya çıktı!

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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