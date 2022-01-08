Malatya’da kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda ifadeler ortaya çıktı!

Malatya korkunç bir pitbull şiddetine sahne oldu. İki grup arasında çıkan 'yan baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı. Çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Pitbull dehşeti görüntüleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şoke eden olayda 1 kişi tutuklanırken ifadeler de ortaya çıktı.
İddiaya göre, Ferhadiye Mahallesi'nde M.Y. ile A.M. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olayda darbedilen M.Y, daha sonra A.M'nin M.M'nin iş yerine kalabalık bir grupla geldi.
PİTBULLU KALABALIĞIN ÜZERİNE SALDI!
M.M, ise pitbull cinsi köpeği kalabalığın üzerine saldı.
PİTBUL DEHŞETİNDE 3 KİŞİ YARALANDI
Olayda, M.M. ve A.M. darp sonucu, M.Y. ise pitbull saldırısında yaralandı.
SON DAKİKA: Malatya'daki pitbull dehşeti kamerada! Pitbull köpeğiyle 3 kişiyi böyle yaraladılar!
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.