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Malatya’da kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda ifadeler ortaya çıktı!

Malatya korkunç bir pitbull şiddetine sahne oldu. İki grup arasında çıkan 'yan baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı. Çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Pitbull dehşeti görüntüleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şoke eden olayda 1 kişi tutuklanırken ifadeler de ortaya çıktı.