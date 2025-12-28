Trend Galeri Trend Yaşam Malatya'da yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Malatya Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi, son durum ne?

Malatya'da kar yağışı etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:34
Malatya'da kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, okulların durumu gündeme geldi. Yarın eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da kar yağışı etkisini gösterirken, okullar tatil mi sorusu da merak konusu oluyor. Konuya dair valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Geldiği takdir de haberimizde olacaktır.

MALATYA'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Malatya'da kar yağışı bugün ve yarın etkili olacak. Salı günü itibarıyla güneşli havanın gelmesi bekleniyor.

