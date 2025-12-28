Trend
Malatya'da yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Malatya Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi, son durum ne?
Malatya'da kar yağışı etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, 29 Aralık Pazartesi Malatya Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:34