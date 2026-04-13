Maltepe'de rüşvet zulmü! İşletmeci CHP'li belediyeden şikayetçi oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren bir işletmeci, Maltepe Belediyesi yetkililerinin kendisinden 1.5 milyon TL rüşvet istediğini, ödemeyi reddedince iş yerinin hukuksuz şekilde yıktırılmaya çalıştığını iddia etti. İşletmeci Güven Deniz, idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldığını tüm resmi belgelere rağmen belediye yetkililerinin, elektrik, su ve doğalgaz saatlerini söktü ve binanın bir kısmını tahrip ederek işletmeyi kullanılamaz hale getirdiğini söyleyerek, yetkililerden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 13.04.2026 08:54
Maltepe’de rüşvet zulmü! İşletmeci CHP’li belediyeden şikayetçi oldu

Maltepe'de belediye iştiraklerinden kiraladığı taşınmazda faaliyet gösteren Güven Deniz, Maltepe Belediyesi'nin üst düzey bürokratları hakkında şok iddialarda bulundu. Savcılık tutanaklarına yansıyan olayda Deniz; rüşvet talebiyle karşılaştığını, ardından da mülki idarenin ve mahkemenin durdurma kararlarına rağmen iş yerinin zorla tahliye edilmek istendiğini belirtti.

Maltepe’de rüşvet zulmü! İşletmeci CHP’li belediyeden şikayetçi oldu

1.5 MİLYON TL'LİK RÜŞVET TEKLİFİ İDDİASI

İşletmeci Güven Deniz ifadesinde, 17 Ekim 2025 tarihinde Emlak İstimlak Müdürü Yavuz Selim B. tarafından görüşmeye çağrıldığını anlattı. Deniz, ilgili müdürün kendisinden açıkça 1.5 milyon TL para talep ettiğini, bu paranın ödenmemesi durumunda ise kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği şeklinde tehdit edildiğini iddia etti. Bu görüşmenin ardından baskılara boyun eğmeyen işletmeci, durumu yargıya taşıyarak "Görevi kötüye kullanma ve rüşvet" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Maltepe’de rüşvet zulmü! İşletmeci CHP’li belediyeden şikayetçi oldu

MAHKEME KARARI VE KAYMAKAMLIĞIN UYARISI HİÇE SAYILDI

Şikayet süreci devam ederken belediye ekiplerinin hukuksuz bir operasyona giriştiğini belirten Deniz, olay günü yaşananları savcıya detaylarıyla aktardı. Belediye yetkilileri, ellerinde geçerli bir kira kontratı olmasına rağmen 2886 sayılı kanunun 75. maddesini gerekçe göstererek iş yerini yıkmaya çalıştı. Bu hamle üzerine İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nden "yürütmeyi durdurma" kararı alan ve Maltepe Kaymakamlığı'ndan "işlemin durdurulması" yönünde yazı alan işletmeci, tüm bu resmi belgelere rağmen saldırının devam ettiğini savundu.

Maltepe’de rüşvet zulmü! İşletmeci CHP’li belediyeden şikayetçi oldu

BELEDİYE YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tutanaktaki iddialara göre belediye yetkilileri, hukuki kararları hiçe sayarak iş yerinin elektrik, su ve doğalgaz saatlerini söktü ve binanın bir kısmını tahrip ederek işletmeyi kullanılamaz hale getirdi. İşletmeci Güven Deniz; Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Hakkı B. ve Hazel Şafak Ç. ile Emlak Müdürü Yavuz Selim B. hakkında, mahkeme kararlarını uygulamadıkları ve görevlerini kötüye kullanarak mala zarar verdikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.