Maltepe'de rüşvet zulmü! İşletmeci CHP'li belediyeden şikayetçi oldu

Maltepe'de rüşvet zulmü! İşletmeci CHP'li belediyeden şikayetçi oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren bir işletmeci, Maltepe Belediyesi yetkililerinin kendisinden 1.5 milyon TL rüşvet istediğini, ödemeyi reddedince iş yerinin hukuksuz şekilde yıktırılmaya çalıştığını iddia etti. İşletmeci Güven Deniz, idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldığını tüm resmi belgelere rağmen belediye yetkililerinin, elektrik, su ve doğalgaz saatlerini söktü ve binanın bir kısmını tahrip ederek işletmeyi kullanılamaz hale getirdiğini söyleyerek, yetkililerden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 13.04.2026 08:54