Mango'nun kurucusu Isak Andiç'in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı!
İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın şüpheli ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 13:37