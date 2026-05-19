Trend Galeri Trend Yaşam Mango'nun kurucusu Isak Andiç'in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı!

Mango'nun kurucusu Isak Andiç'in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı!

İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın şüpheli ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı. İşte detaylar!

AA
Giriş Tarihi: 19.05.2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 13:37
Mango’nun kurucusu Isak Andiç’in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı!

La Vanguardia gazetesinin haberinde, Katalonya bölgesindeki Los Mossos d'Esquadra adlı yerel polisin, İsak Andiç'i öldürme şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç'i gözaltına aldığı belirtildi.

Mango’nun kurucusu Isak Andiç’in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı!

İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç, 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yaşamını yıllarca Barselona'da sürdürmüştü.

Mango’nun kurucusu Isak Andiç’in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı!

İsak Andiç, Barselona'nın kuzeyindeki Montserrat dağlık alanında, 14 Aralık 2024 akşamı yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybetmişti.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Mango’nun kurucusu Isak Andiç’in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı!

İsak Andiç'in o sırada yanında bulunan oğlu Jonathan hakkında uzun süredir soruşturma yürütülüyordu.

Mango’nun kurucusu Isak Andiç’in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı!

Jonathan Andiç yürütülen adli süreçte, babasının ölümünden sorumlu olduğu iddialarını reddetmişti.

Mango’nun kurucusu Isak Andiç’in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı!

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.