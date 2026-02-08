Maria Paraskeva'nın duvağının uzunluğu kaç metredir?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayımlanan ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam izleyenleri yeniden ekran başına kilitledi. 8 Şubat 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacıya 2018'de evlenen ve en uzun düğün duvağına sahip olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren Maria Paraskeva'nın duvağının uzunluğu kaç metredir? sorusu yöneltildi. Şıklar yarışmacı tarafından değerlendirilirken izleyenler de yarışıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 23:20
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 23:21