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Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Hepsi insan boyutunda!

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıllarda etkili olan müsilaj, yeniden kendini göstermeye başladı. Kocaeli Gölcük Değirmendere'de yapılan sualtı incelemesinde insan boyuna ulaşan müsilaj panik yarattı.

AA
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:43
Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Hepsi insan boyutunda!

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıllarda etkili olan müsilaj, bazı noktalarda yeniden kendini göstermeye başladı.

Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Hepsi insan boyutunda!

Kocaeli Gölcük Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın sualtındaki yayılımı kaydedildi.

Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Hepsi insan boyutunda!

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen ve birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından olan denizatlarını da olumsuz etkilediği görüldü.

Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Hepsi insan boyutunda!

İşte sualtı kamerasına yansıyan o görüntüler...

Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Hepsi insan boyutunda!
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