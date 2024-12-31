Marmara Denizi’nde korkutan görüntü: Hepsi insan boyutunda!

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıllarda etkili olan müsilaj, bazı noktalarda yeniden kendini göstermeye başladı. Kocaeli Gölcük Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın sualtındaki yayılımı kaydedildi. Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen ve birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından olan denizatlarını da olumsuz etkilediği görüldü. İşte sualtı kamerasına yansıyan o görüntüler...