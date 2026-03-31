Marmaris Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi
Marmaris Belediyesi'nde çalışan mühendis, 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanınca belediye başkan yardımcısı, imar müdürü, zabıta müdür vekilinin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 31.03.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 11:18