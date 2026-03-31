Marmaris Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Marmaris Belediyesi'nde çalışan mühendis, 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanınca belediye başkan yardımcısı, imar müdürü, zabıta müdür vekilinin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 31.03.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 11:18
Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Marmaris Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettiği iddiaları üzerine 26 Mart'ta gece saatlerinde operasyon başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, otel, restoran, işletme ve yeni iskan süreçlerinde bazı kişilerin çıkar amaçlı birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Soruşturma dosyasına SABAH ulaştı. Soruşturma dosyasına göre, belediye içerisinde belirli yöneticilerin kendi belirledikleri personel üzerinden usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten maddi kazanç sağlandığı iddia edildi. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin vatandaşlar üzerinde baskı kurarak işlemlerin uzamasını sağladığı ve menfaat temin ettiği, en az 10 kişinin mağdur olduğu ifade edildi.

Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

30 BİN DOLARLIK TALEP

Soruşturmada rüşvetin detayları ortaya çıktı. Buna göre müteahhit Sinan Kargı'nın ifadesine göre, belediye personeli Tevfik Duyum ve Volkan Çakır, işlemlerin hızlı tamamlanması karşılığında toplam 30 bin dolar talep etti. Kargı, paranın bir kısmını Gökhan Naci aracılığıyla Tevfik Duyum'a, kalanını ise doğrudan Tevfik Duyum'a teslim ettiğini söyledi. Bu sırada, Tevfik Duyum ve Volkan Çakır resmi araçla hazır bulundu. Ödemelerin ardından belediye sistemi üzerinden mal sahibinin güncelleme ve yüzde 80 seviyede yükseltme işlemleri onaylandı ve dosya İmar Başkan Yardımcısı Özgür Han'ın önünde bekletildi.

Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

"BU İŞLER BÖYLE OLUYOR"

Soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtlarına göre, şüpheliler kendi aralarında iş bölümünü ve menfaat paylaşımını organize etti.

Gökhan Naci'nin isi halletmesini istediğini bunun üzerine Tevfik ve Volkan'ın yanına tekrar gittiğini, Volkan Çakır'ın kendisine "Daha önce biz Dogahan isimli firmadan yani sizden 10.000 dolar aldık, bu para az geldi, bu isin hızlı bitmesini istiyorsanız toplamda 30.000 dolar pesin para verecekseniz" değini, Tevfik'in bu konuşmayı duyduğunu, hatta "Anlamıyor musun bu isler böyle yürür" seklinde araya girdiği belirtildi.

Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Tevfik Duyum'un müteahhitle yaptığı konuşmada, "Bu işler böyle oluyor, prosedürleri hızlandırmak için biraz yardımcı olmalısın" dediği kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin, rüşvetin nasıl alınacağı, paylaşılacağı ve hangi yetkilinin süreci bekleteceği konusunda detaylı planlar yaptıkları belirlendi. Şüpheliler Volkan Çakır, Tevfik Duyum ve İlker Pakir'in menfaati eşit paylaştırma kararı aldıkları ve örgüt içinde oturmuş bir iş bölümünün bulunduğu tespit edildi.

Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Soruşturma kapsamında diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. mühendis T.D. ve mühendis V.Ç. tutuklandı. Muhasebeci F. K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve icbar suretiyle irtikap; İmar Müdürü İlker Pakir hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve icbar suretiyle irtikap; mühendisler Tevfik Duyum ve Volkan Çakır hakkında icbar suretiyle irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma; serbest muhasebeci Funda Kayaoğlu hakkında ise suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarından işlem yapılarak, şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

İlker Pakir'in diğer şüpheliler üzerinde yönetici konumunda olduğu, Funda Kayaoğlu'nun ise paranın kaynağını gizleyerek örgüte yardım ettiği ortaya çıktı. Müteahhit Gökhan Naci de savcılıktaki ifadesinde, ödemelerin ve talimat sürecinin bu şekilde yürütüldüğünü doğruladı.