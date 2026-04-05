Trend Galeri Trend Yaşam Marmaris’te hülle yoluyla ballı atama! Şartnameye madde bile ekletmiş

Marmaris’te hülle yoluyla ballı atama! Şartnameye madde bile ekletmiş

Marmaris Belediyesi'nde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir mühendisin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 05.04.2026 06:16
Tutuklanan Başkan Yardımcısı Özgür Han'ın, eşi Gül Banu Han'ı 2011'de hülle yolluyla belediyede işe soktuğu ve kısa sürede yüksek mevkilere getirdiği belirlendi.

O dönem kadın itfaiye erlerinde en az 1.60 cm boy şartı arandığı ancak Han'ın boyu yetmediği için ölçümün belediye tarafından yapılacağı şartnameye ekletildi.

Şartnameye eklenen madde ile sahte belge düzenlenerek Han'ın itfaiye eri yapıldığı ortaya çıktı. Atandıktan sonra fiilen bir gün dahi görev yapmayan şanslı eş Gül Banu Han, doğrudan Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildi.

Ballı atamanın olduğu dönemde ise Marmaris Belediye Başkanı koltuğunda mevcut Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün dayısı Ali Acar'ın olduğu belirtildi.

Ayrıca Özgür Han'ın, Marmaris Belediyesi Halk A.Ş.'den Yönetim Kurulu Üyesi olarak huzur hakkı aldığı, İnsan Kaynakları Müdürü olan eşi Banu Han'ın da Personel A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.