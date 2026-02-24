Marteniçka nedir, ne zaman takılır, hangi ülkenin geleneği? İşte Marteniçka bileklik yapımı

MARTENİÇKA NEDİR VE HANGİ ÜLKENİN GELENEĞİDİR?

Marteniçka (Martenitsa), kökeni çok eski zamanlara dayanan, özellikle Bulgaristan başta olmak üzere Yunanistan, Arnavutluk, Romanya ve Makedonya gibi Balkan ülkelerinde kutlanan bir bahar geleneğidir.

1 Mart tarihinde başlayan bu kutlamalarda, insanlar birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerden yapılan süsler hediye ederler. Türk kültüründe de Balkan göçmenleri aracılığıyla geniş bir kitle tarafından benimsenmiş ve her yıl baharın gelişiyle birlikte kutlanan bir ritüele dönüşmüştür.