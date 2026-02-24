Trend
Marteniçka nedir, ne zaman takılır ve anlamı nedir? Marteniçka bilekliği yapımı ve kökeni
Marteniçka nedir ve ne zaman takılır soruları, baharın gelişini simgeleyen 1 Mart tarihinin yaklaşmasıyla birlikte en çok aranan konular arasında yer alıyor. Balkan kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan kırmızı-beyaz bilekliklerin hikayesi, doğanın uyanışını ve bereketin müjdesini temsil ediyor. Dileklerin tutulduğu, leyleklerin beklendiği bu kadim sembolün kökenine, takılma ritüellerine ve anlam yüklü hikayesine dair tüm güncel detaylar yayında.
