Masaj salonundaki fuhuşa göz yumdular! Rezaletin ucu CHP'li Ataşehir belediyesine uzandı
İstanbul Ataşehir'de bir masaj salonunda geçtiğimiz yıl ekim ayında fuhuş yapıldığı ihbarının ardından düzenlenen operasyonda, salon sahibinin Youtuber Kerem Balin olduğu ortaya çıktı. Üstelik Kerem Balin'in fenomen sevgilisi Nehir Ayaz da suç ortağıydı. Youtuber Kerem Balin ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın biten aşkının ardından çöken fuhuş çetesinin ucu CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne uzandı. İşte skandalın detayları
Giriş Tarihi: 15.11.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 06:38