Masaj salonundaki fuhuşa göz yumdular! Rezaletin ucu CHP’li Ataşehir belediyesine uzandı

Hazırlanan iddianamede başka bir detay ortaya çıktı. Masaj salonu, daha önce de fuhuş suçundan işlem gördüğü için Kerem Balin'in değil, ortağı olan şüphelilerden Burak D.'nin annesi ve yine dosyada şüpheli olarak yer alan Şengül Ö.'nün üzerindeydi. Dosyada anne-oğulun yer alan konuşması ise rüşvet skandalını ortaya çıkaran cinsteydi.