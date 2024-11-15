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Masaj salonundaki fuhuşa göz yumdular! Rezaletin ucu CHP'li Ataşehir belediyesine uzandı

İstanbul Ataşehir'de bir masaj salonunda geçtiğimiz yıl ekim ayında fuhuş yapıldığı ihbarının ardından düzenlenen operasyonda, salon sahibinin Youtuber Kerem Balin olduğu ortaya çıktı. Üstelik Kerem Balin'in fenomen sevgilisi Nehir Ayaz da suç ortağıydı. Youtuber Kerem Balin ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın biten aşkının ardından çöken fuhuş çetesinin ucu CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne uzandı. İşte skandalın detayları

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 15.11.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 06:38
Masaj salonundaki fuhuşa göz yumdular! Rezaletin ucu CHP’li Ataşehir belediyesine uzandı

Youtuber Kerem Balin ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın biten aşkının ardından çöken fuhuş çetesinin ucu CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne uzandı. Ataşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin ruhsatsız faaliyet gösteren masaj salonunun mühürlenmemesi karşılığında çete üyelerinden rüşvet aldığı ortaya çıktı.

Masaj salonundaki fuhuşa göz yumdular! Rezaletin ucu CHP’li Ataşehir belediyesine uzandı

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, şüphelilere ilişkin teknik takip ve telefon dinlemesi yaptı.

Masaj salonundaki fuhuşa göz yumdular! Rezaletin ucu CHP’li Ataşehir belediyesine uzandı

Konuşmalarda çete üyelerinin fuhuş suçunu işledikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya hesabından çeteye üye bulan fenomen Nehir Ayaz'ın, masaj salonu sahibi Youtuber sevgilisi Kerem Balin ile ilişkisi bitince ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Masaj salonundaki fuhuşa göz yumdular! Rezaletin ucu CHP’li Ataşehir belediyesine uzandı

Hazırlanan iddianamede başka bir detay ortaya çıktı. Masaj salonu, daha önce de fuhuş suçundan işlem gördüğü için Kerem Balin'in değil, ortağı olan şüphelilerden Burak D.'nin annesi ve yine dosyada şüpheli olarak yer alan Şengül Ö.'nün üzerindeydi. Dosyada anne-oğulun yer alan konuşması ise rüşvet skandalını ortaya çıkaran cinsteydi.

Masaj salonundaki fuhuşa göz yumdular! Rezaletin ucu CHP’li Ataşehir belediyesine uzandı

DİNLEMEYE TAKILDI
Fuhuş suçuna yönelik teknik takip, şüphelilerin telefon kayıtlarında ayrı bir skandal daha ortaya çıkardı.

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