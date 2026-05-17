MASAK raporunda milyonluk para trafiği! SABAH, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesine ulaştı…

Adana merkezli yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar doların finansal sistem üzerinden aklandığı tespit edildi. 21 ilde 228 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 198 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, aralarında banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. SABAH, Kütahyalı'nın ifadesine ulaştı. İşte detaylar...

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 17.05.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 16:45
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir takip edilen organize suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketinin aklandığı tespit edildi. Yapılanmanın ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda 21 ilde, 228 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 198 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlem başlatılırken, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SABAH, RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İFADESİNE ULAŞTI!

SABAH, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 saat ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesine ulaştı. İfade tutanağında etkin pişmanlık hükümleri Kütahyalı'ya tek tek anlatıldı. Ancak Kütahyalı, örgüt üyesi olmadığını savunarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi. Operasyonu doğru bulduğunu ifade eden Kütahtyalı, "Bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım .Nezarette kaldığım şahıslarla yaptığım görüşmeler sonucunda bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

ARAÇLARINI VE GAYRİMENKULLERİNİ ANLATTI

Sorguda mal varlığına ilişkin ayrıntılar da sorulan Kütahtyalı, üzerine kayıtlı araçları tek tek sıraladı. 2009 model marka araçlarının bulunduğunu söyledi. Ayrıca Sarıyer'de yaşadığı daire, Üsküdar Çengelköy'de yüzde 50 hisseli dubleks konut ve İzmir'de bir apartman dairesi bulunduğunu anlattı. Banka hesaplarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Kütahyalı; birçok bankada hesabı bulunduğunu, bu hesapları rutin bankacılık işlemleri için kullandığını ifade etti. Kripto para borsalarında hesabı olmadığını söyleyen Kütahtyalı, "Bu işlemlere tamamen yabancıyım" dedi.

DOSYADAKİ YÜZLERCE ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Emniyet sorgusunda soruşturma dosyasında yer alan yüzlerce kişinin isimleri Kütahyalı'ya tek tek okundu. Kütahyalı, listedeki isimlerden yalnızca Batuhan Özyetgin'i tanıdığını, onu da yakın arkadaşının oğlu olduğu için bildiğini söyledi. Diğer isimlerle hiçbir bağlantısı olmadığını savundu.

MASAK RAPORUNDA MİLYONLUK PARA HAREKETİ

Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri MASAK raporları oldu. Raporda, yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanılan bazı hesaplardan Kütahyalı'nın hesaplarına milyonlarca liralık transfer yapıldığı belirtildi. Özellikle Buğra Erzincanlı isimli şüpheliyle ilişkili hesaplardan Kütahyalı'ya toplam 4 milyon 684 bin lira aktarıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca Mehmet Güneş, Güneş Yıldırım, Alper Yiğit Temel, Lokman Bayram ve Beytullah Alkaş gibi isimlerden gelen para hareketleri de yer aldı. MASAK analizlerinde toplam işlem hacminin 17 milyon lirayı geçtiği belirtildi.

"KREDİ KARTLARIMI DÖNDÜRMEK İÇİN YAPTIM"

Kütahyalı ise söz konusu para hareketlerini ekonomik sıkıntıyla açıkladı. 2017-2020 yılları arasında ekranlardan uzak kaldığını ve gelirinin ciddi şekilde düştüğünü belirten Kütahtyalı, kredi kartı borçlarını çevirebilmek için Perpa'daki bazı finans çevreleriyle çalıştığını söyledi. İfadesinde, "Ben 2017-2020 yılları arasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakınımın tavsiyesi üzerine Sen neden bu kadar faiz ödüyorsun git Perpa'yakartından para çektir düşük faizle öde bu şekilde kredi kartlarını döndür dedi bende maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve Perpa'da araştırmada yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı bende bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu zamanla bu Mehmet GÜNEŞ ve Servet (532****1221 nolu hattı kullanır) isimli şahıslara tanıştım bu şahıslarla güven oluştu ve bende kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır. Kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşana ait bir para değildir. Para birçok kez çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Hesabımdan kesinlikle Mehmet Güneş hariç bir başka bir kimseye para çıkışı olmamıştır" dedi.

ELEKTRONİK PARA ŞİRKETLERİNDEN 35 MİLYON LİRALIK GİRİŞ

MASAK raporlarında, Kütahyalı'nın hesaplarına çeşitli elektronik ödeme kuruluşlarından toplam 35 milyon 201 bin lira giriş yapıldığı tespit edildi. Sipay, Elekse, FZYPay, Birleşik Ödeme ve Paladyum Elektronik Para gibi şirketlerden 192 işlem yapıldığı kaydedildi. Bu para hareketlerinde tamamının kredi kartı üzerinden yapılan işlemler olduğunu savunan Kütahyalı, "Bir önceki soruda verdiğim cevapta anlattığım gibi bu tutar benim kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Benim kredi kartımdan para çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Bir çok kez işlem yaptığım için meblağ aşırı yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarını bilmem bu kuruluşlarında hesabım yoktur. Bu kuruluşları ne iş yaptığımı nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. ifadelerini kullandı.

BATUHAN ÖZYETGİN DETAYI

Dosyada en dikkat çeken başlıklardan biri de Batuhan Özyetgin ile olan yüksek hacimli para trafiği oldu. MASAK raporlarına göre Kütahyalı ile Batuhan Özyetgin arasında yaklaşık 46 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirtildi. Ayrıca Batuhan Özyetgin'in annesi Çiğdem Özyetgin, annesi Şerife Kütahyalı, eşi Pınar Ayaz ve bazı yakın akrabalarıyla da yoğun para hareketleri olduğu tespit edildi.

Kütahyalı bu transferlerin yatırım amaçlı olduğunu savunarak, Batuhan Özyetgin isimli şahısı arkadaşımın oğlu sebebi ile tanırım. Batuhan'ın babası olan aydınlatma sektöründe bilininen itibarlı bir tüccardır ve yakın arkadaşımdır. 2022-2024 ekonomisinde KKM (kur korumalı mevduat) ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti dostum Aydın Özyetgin'nin ise şirketi olduğundan bana gel teminatın yarısını sen koy bu işten beraber kazanalım dedi bende kendisine çok güvendiğim için gönül rahatlığı ile paramı gönderdim. Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu ve bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin'in hesaplarından para geliyordu. Bende Batuhan'a para gönderiyordum. Batuhan ile yapmış olduğum para transferinin tek sebebi budur" dedi.

AKRABALARIYLA PARA HAREKETLERİNİ ANLATTI

Kütahyalı, annesi Şerife Kütahyalı ile yapılan transferlerin aile içi para hareketleri olduğunu söyledi. Eşi Pınar Ayaz'a yapılan para transferlerinin de ailevi nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Ufuk Zaimoğlu'na gönderilen paraların ise Maltepe'deki ev satışından kaynaklandığını savundu. Çiğdem Özyetgin'in Aydın Özyetkin'in eşi olması sebebi ile para transferi işlemleri olduğunu söyledi. Yeğeni Sanem Öznur adına hesap açtırdığını da kabul eden Kütahyalı, Alternatif Bank'ın yüksek faiz kampanyasından yararlanmak için bu yöntemi kullandığını söyledi. "Bu tutarlar bana aittir" dedi.

LOKMAN BAYRAM VE ŞİRKET TRAFİĞİ

İfade dosyasında Lokman Bayram, Atlantik Global Bilişim, Paladyum Elektronik Para ve çeşitli yazılım şirketleriyle yapılan milyonluk para transferleri de yer aldı. Soruşturma makamları, bazı transferlerin "elektronik ürün bedeli", "cari hesap", "üye işyeri çekimi" gibi açıklamalarla gerçekleştirildiğini belirtti. Dosyada ayrıca yasa dışı bahis organizasyonlarının kullandığı ileri sürülen "megapanelim", "flexcuzdan", "flexhavale" gibi panel sistemlerine ilişkin teknik analizler de yer aldı. Emniyet birimleri, suç örgütünün elektronik ödeme kuruluşları, sanal POS sistemleri ve paravan şirketler aracılığıyla kara para aklama ağı kurduğunu değerlendirdi. Soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para kuruluşları, döviz büroları, kuyumcular ve kripto sistemleri üzerinden katmanlaştırılarak aklandığı öne sürüldü. Kütahyalı ise ifadesinin tamamında suç örgütüyle bağlantısı olmadığını savunarak, tüm para hareketlerinin ticari, yatırım veya şahsi finans işlemlerinden kaynaklandığını ileri sürdü.

"KREDİ KARTIMDAN PARA ÇEKİLMESİ SONUCU TARAFIMA GÖNDERİLMİŞ OLDUĞU BANA AİT PARA TUTARLARIDIR. BU ŞEKİLDE KREDİ KARTI BORÇLARIMI DÖNDÜRÜYORDUM"

Kütahyalı ifadesinde gösterilen diğer mali para trafiklerine ise, "İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum. Kredi kartımın ekstreleri incelendiğinde hepsinin tarihsel olarak açıklamaları olacaktır. Bu sayede bu paraların kredi kartımdan çekilen kendi paralarımın olduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca nakit avans çekim faizi çok yüksek olduğundan kredi kartını Servet ve Mehmet isimli PERPA' da esnaf olan şahıslardan komisyon ile paramı geri almak çok mantıklı idi. Bu sebeple ihtiyacımda olduğu için bu yönteme başvurdum. Bu işleme benim gibi yüzbinlerce insan başvuruyordu. Bende bunlardan bir tanesiyim" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI: "BAHİS OYNAMADIM, SADECE KREDİ KARTI BORÇLARIMI DÖNDÜRDÜM"

Kütahyalı, yasa dışı bahis, suç örgütü üyeliği, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin yöneltilen kapsamlı soruya verdiği yanıtta, yaptığı tüm işlemlerin kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla gerçekleştirildiğini savundu. Kredi kartlarından nakit elde etmek için Perpa'daki bazı esnaflarla çalıştığını anlatan Kütahyalı, Servet Sağlam ve Mehmet Güneş isimli kişilere kredi kartı ve sanal kartları üzerinden işlem yaptırdığını söyledi. Hesabına gelen paraların kimlerden ve hangi firmalardan gönderildiğini bilmediğini öne süren Kütahyalı, "Ben sadece hesabıma yatması gereken parayla ilgilendim, kimden geldiğine bakmadım. Muhtemelen bu kişileri Mehmet Güneş ve Servet Sağlam tanıyordur" dedi. Hayatı boyunca resmi ya da gayriresmi hiçbir bahis oynamadığını savunan Kütahyalı, "Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz" ifadelerini kullandı. Kripto para cüzdanı bulunmadığını ve elektronik para kuruluşlarında hesabı olmadığını söyleyen Kütahyalı, üzerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirtti. İfadesinin devamında hamile eşinin ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşadığını anlatan Kütahyalı, medyada çıkan haberler nedeniyle çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldığını ileri sürdü. "Eşim her gün ağlıyor, düşük yapmasından korkuyorum. Kızlarım da iki gündür ağlıyor. Onları yalnız bırakırsam yaşanacaklardan endişe ediyorum" diyen Kütahyalı, cevaplamadığı hiçbir soru olmadığını belirterek, "Hayatta hatalarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamaların hiçbirini işlemedim" dedi.

