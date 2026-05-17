MASAK raporunda milyonluk para trafiği! SABAH, Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesine ulaştı…

BATUHAN ÖZYETGİN DETAYI

Dosyada en dikkat çeken başlıklardan biri de Batuhan Özyetgin ile olan yüksek hacimli para trafiği oldu. MASAK raporlarına göre Kütahyalı ile Batuhan Özyetgin arasında yaklaşık 46 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirtildi. Ayrıca Batuhan Özyetgin'in annesi Çiğdem Özyetgin, annesi Şerife Kütahyalı, eşi Pınar Ayaz ve bazı yakın akrabalarıyla da yoğun para hareketleri olduğu tespit edildi.

Kütahyalı bu transferlerin yatırım amaçlı olduğunu savunarak, Batuhan Özyetgin isimli şahısı arkadaşımın oğlu sebebi ile tanırım. Batuhan'ın babası olan aydınlatma sektöründe bilininen itibarlı bir tüccardır ve yakın arkadaşımdır. 2022-2024 ekonomisinde KKM (kur korumalı mevduat) ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti dostum Aydın Özyetgin'nin ise şirketi olduğundan bana gel teminatın yarısını sen koy bu işten beraber kazanalım dedi bende kendisine çok güvendiğim için gönül rahatlığı ile paramı gönderdim. Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu ve bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin'in hesaplarından para geliyordu. Bende Batuhan'a para gönderiyordum. Batuhan ile yapmış olduğum para transferinin tek sebebi budur" dedi.