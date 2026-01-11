Trend Galeri Trend Yaşam MasterChef Altın Kupa’da ceket yarışı! 10 Ocak MasterChef’te 3. altın ceketi kim aldı, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye'nin en iyilerinin yarıştığı All Star Altın Kupa turnuvasında, final yolundaki en kritik dönemeçlerden biri daha geçiliyor. Hasan ve Sergen ardından, bu akşam (10 Ocak Cuma) mutfakta üçüncü altın ceket için kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Şeflerin çıtayı iyice yükselttiği bu özel gecede, yarışmacılar hem tekniklerini hem de yaratıcılıklarını yarıştırıyor. Peki, MasterChef Altın Kupa 3. ceketi kim kazandı? İşte final önlüğü için ter döken adaylar ve geceden en taze bilgiler.

