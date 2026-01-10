Trend Galeri Trend Yaşam MasterChef Altın Kupa’da üçüncü ceket heyecanı! 10 Ocak MasterChef’te 3. altın ceketi kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin en iyilerinin yarıştığı All Star Altın Kupa turnuvasında, final yolundaki en kritik dönemeçlerden biri daha geçiliyor. Hasan ve Sergen ardından, bu akşam (10 Ocak Cuma) mutfakta üçüncü altın ceket için kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Şeflerin çıtayı iyice yükselttiği bu özel gecede, yarışmacılar hem tekniklerini hem de yaratıcılıklarını yarıştırıyor. Peki, MasterChef Altın Kupa 3. ceketi kim kazandı? İşte final önlüğü için ter döken adaylar ve geceden en taze bilgiler.

Giriş Tarihi: 10.01.2026 21:17 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:20
TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye Altın Kupa'da 10 Ocak Cumartesi akşamı heyecan fırtınası esiyor. Şampiyonlar ve unutulmaz finalistlerin yer aldığı 16 kişilik dev kadroda, her akşam bir isim adını finale yazdırmaya devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefin imza tabaklarının istendiği bu zorlu etapta, hata yapma lüksü artık kalmadı. Peki; MasterChef'te 3. altın ceketi kim kazandı?

10 OCAK MASTERCHEF ALTIN KUPA 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

İlk altın ceketi Hasan'ın kazanmasının ardından yeniden altın kupa heyecanı başladı. 3. ceket için yarışın ardından en yüksek puanı toplayan ceketi giyiyor.

MasterChef altın kupa'da üçüncü ceketi kazanan isim henüz belli olmadı.

ALTIN CEKET KAZANANLAR

1. HASAN

2. SERGEN

