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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık 2024 MasterChef ilk 6'ya kim kaldı, dokunulnazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de takım oyunları sona erdi ve yarışmacı sayısı 7'ye düştü. Dokunulmazlık ve ödül oyunları devre dışı kalırken yarışmacılar, her gün kaşık almış bir tabak yaparak dokunulmazlık mücadelesi verecek. Haftanın ilk etabında, Hasan Biltekin'in daha önce kaşık almış olduğu 'Ormanda İlkbahar' tatlısı yapılıyor. Gecenin en iyi tabaklarını hazırlayan yarışmacı bir sonraki hafta mücadele etme şansı elde edecek. Peki; 16 Aralık 2024 MasterChef Türkiye ilk 6'ya kim kaldı, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, 16 Aralık 2024 tarihli son bölümde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 16.12.2024 23:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 23:12
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık 2024 MasterChef ilk 6’ya kim kaldı, dokunulnazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de takım oyunları sona ermesinin ardından yarışmaclar bu kez ilk altı için tergah başında. Alper'in elenmesinin ardından son yediye kalan yarışmacılar Masterchef'in bundan sonraki bölümlerinde ceket kazanmak için ellerinden geleni yapıyor. Peki; MasterChef'te ilk 6'ya kim kaldı, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, tüm detaylar...

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık 2024 MasterChef ilk 6’ya kim kaldı, dokunulnazlığı kim aldı?

MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI?

MasterChef yeni bölümünde en çok puanı alan yarışmacı ilk 6'ya girme başarısı gösterecek. İlk 6'ya giren yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık 2024 MasterChef ilk 6’ya kim kaldı, dokunulnazlığı kim aldı?

MASTERCHEF'TE SON 7'YE KİMLER KALDI?

Kerem

Şirin

Onur

Beyza

Erim

Semih

Eda

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık 2024 MasterChef ilk 6’ya kim kaldı, dokunulnazlığı kim aldı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı hafta boyu dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık 2024 MasterChef ilk 6’ya kim kaldı, dokunulnazlığı kim aldı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

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