MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık 2024 MasterChef ilk 6'ya kim kaldı, dokunulnazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de takım oyunları sona erdi ve yarışmacı sayısı 7'ye düştü. Dokunulmazlık ve ödül oyunları devre dışı kalırken yarışmacılar, her gün kaşık almış bir tabak yaparak dokunulmazlık mücadelesi verecek. Haftanın ilk etabında, Hasan Biltekin'in daha önce kaşık almış olduğu 'Ormanda İlkbahar' tatlısı yapılıyor. Gecenin en iyi tabaklarını hazırlayan yarışmacı bir sonraki hafta mücadele etme şansı elde edecek. Peki; 16 Aralık 2024 MasterChef Türkiye ilk 6'ya kim kaldı, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, 16 Aralık 2024 tarihli son bölümde yaşananlar...