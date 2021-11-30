MasterChef Türkiye 2021 adlı yarışma programının son bölümünde haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. Kaptanlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar, şeflerin istediği Kayseri yağlamasını püf noktalarına dikkat ederek eksiksiz şekilde hazırlamaya çalıştı. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 29 Kasım MasterChef kaptanlık oyunu kazanan isim!

MasterChef Türkiye 'de yarışmacılar 8 adet yağlama yaptı ve oyun sonunda Mert, Hasan, Sergen, Dilara en başarılı oldu. Mavi takım kaptanlığını Sergen alırken Kırmızı takım kaptanı olarak da Eren'i seçti. Kaptanlar düellosunda Eren ve Sergen bilgi yarışmasında bilgilerini yarıştırdı ve avantajı kazanan Sergen ile mavi takım oldu.

MasterChef'te bu haftanın takımları oluşturulduktan sonra son olarak ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı Sergen ve Kırmızı takım kaptanı Eren, düelloda karşılaştı. Kaptanlar düellosu, geçen hafta olduğu gibi yine bilgi yarışması şeklinde yapıldı. Kaptanlar, sorulan 21 soruya doğru cevabı vermeye çalıştı. Sorular ve verilen cevaplar, izleyenleri kırdı geçirdi.

Kaptanlar düellosu sırasında Tahsin'in özellikle şefler hakkındaki sorulara net bir şekilde cevap vermesi, Somer şef hakkındaki detaylı olarak açıklama yapması, başta şefler olmak üzere izleyen herkesi şaşkına çevirdi.

Kaptanlar düellosunda Sergen 11, Eren ise 4 doğru cevap verdi. Bu sonuçla kaptanlar düellosunu kazanan Sergen oldu. Böylece Mavi takım, ilk takım oyununda şefler tarafından açıklanacak önemli bir avantaj elde etti.