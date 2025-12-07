Trend Galeri Trend Yaşam MasterChef Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef şampiyonu Sezer Dirican'ın biyografisi

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican, yarışmayı takip eden izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Başarılı performansı dikkat çeken Sezer Dirican'ın hayatı, yaşı ve memleketi araştırılıyor. Peki, MasterChef finalistleri arasında yer alan Sezer Dirican kimdir?

Giriş Tarihi: 07.12.2025 00:46 Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 00:47
MasterChef Türkiye 2025'in öne çıkan yarışmacılarından Sezer Dirican, şampiyon olmasıyla birlikte gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yemek yeteneği ve yarışma sürecindeki yükselişiyle dikkat çeken Dirican'ın biyografisi merak ediliyor. Peki, Sezer Dirican kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF SEZER DİRİCAN KİMDİR?

Sezer Dirican 1995 doğumlu. Genç ama aynı zamanda sektörde 7 yılı aşkın deneyimiyle güçlü bir yarışmacı. Aslen Amasyalı olan Sezer Dirican bilinen restoran ve kafelerde 'Ched De Partie' pozisyonunda çalıştı.

Sezer Dirican Özkan ile birlikte MasterChef Türkiye finaline yükseldi ve kupanın sahibi oldu.

