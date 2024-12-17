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MMASTERCHEF İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ! 17 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım başladı. Son beş ceketi kazanmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele içine girdi. 17 Aralık 2024 tarihli bölümde, ikinci ceketiçin mücadele ediliyor. İlk etapta yarışmacılardan reyhan ve kerevit ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Ardından ise konuk şef Metin Yavuz'un kaşık aldığı soğanlama tabağını hazırlamaları istendi. Peki, Masterchef Türkiye'de ikinci ceketi kim giydi ve kim kazandı? 17 Aralık 2024 MasterChef ikinci ceket sahibi hangi yarışmacı oldu?

Giriş Tarihi: 17.12.2024 22:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 22:03
MMASTERCHEF İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ! 17 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef Türkiye'de ilk ceketin ardından bu gece ikinci ceketin de sahibi belli oluyor. Dün akşamki bölümde ilk ceketi kazanan isim Beyza olurken bu akşamki bölümde geriye kalan son 6 yarışmacı ikinci ceketi kazanabilmek için mutfakta ter döktü. Peki, Peki, 17 Aralık 2024 Salı MasterChef 2. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı? İşte 17 Aralık Salı MasterChef'te 2. ceketin sahibi...

MMASTERCHEF İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ! 17 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde, yarışmacılar büyük bir mücadeleye girişiyor. Bugün oynanacak olan iki zorlu oyun sonunda, ceket sahibi belli olacak.

İlk olarak, yarışmacılardan şeflerin belirlediği özel ürünlerden yaratıcı yemekler yapmaları istenecek. Ardından, ikinci oyunda, Metin Yavuz'un daha önce MasterChef'te yaptığı yemeği başarıyla yeniden hazırlamaya çalışacaklar.

MMASTERCHEF İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ! 17 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF 2. CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

MMASTERCHEF İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ! 17 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI, 1. CEKETİ KİM ALDI?

İlk 6'ya giren ve ilk ceketi kazanan isim ise Beyza oldu.

MMASTERCHEF İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ! 17 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te en başarılı tabağı yapan Beyza ilk 6'ya girerek hafta boyu dokunulmazlığın sahibi oldu.

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