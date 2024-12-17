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MMASTERCHEF İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ! 17 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım başladı. Son beş ceketi kazanmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele içine girdi. 17 Aralık 2024 tarihli bölümde, ikinci ceketiçin mücadele ediliyor. İlk etapta yarışmacılardan reyhan ve kerevit ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Ardından ise konuk şef Metin Yavuz'un kaşık aldığı soğanlama tabağını hazırlamaları istendi. Peki, Masterchef Türkiye'de ikinci ceketi kim giydi ve kim kazandı? 17 Aralık 2024 MasterChef ikinci ceket sahibi hangi yarışmacı oldu?