Mayıs 2026 Aşk Falı: Bu 3 gün çok önemli olacak! Hangi burçları aşk, hangilerini ayrılık bekliyor?

Mayıs ayı sadece baharı değil, kalplerde fırtınaları da getiriyor. Gezegenlerin dizilimi bazı burçlara "yeni bir sayfa" derken, bazılarına "elveda" fısıldıyor. Astroloji tutkunlarının yeni analizine göre aşk hayatınızı bekleyen o büyük değişim şimdiden yazılmaya başladı.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 14:28
Mayıs 2026, sıradan bir ay değil. Gökyüzü bu ay adeta bir romantik komedi ya da ağır bir drama sahnesi kuruyor. Venüs'ün geri hareketi ve beklenmedik Jüpiter açısı, yarım kalmış aşkları yeniden masaya yatırıyor. Hazır mısınız?

MAYIS AYININ "KARA ATLI" BURÇLARI

Her şey toz pembe değil. Bazı burçlar için Mayıs ayı, toksik ilişkilerden kurtulma ve özgürleşme ayı olacak. Kimler mi?

Hava grubu burçları için bir iç hesaplaşma vakti...

ŞANSLI TARİHLER: TAKVİMİNİZİ İŞARETLEYİN!

Mayıs ayında aşk için en şanslı 3 gün: 14, 21 ve 28 Mayıs. Bu tarihlerde atılacak adımlar, evlilik yolunda ilk taşlar olabilir.

Peki, hangi burçlar için aşk haritasında ne gözüküyor?

KOÇ VE BOĞA – ATEŞ VE TOPRAK KARŞI KARŞIYA!

Koç: Cesaretin tavan yaptığı bir ay! Beklediğin o mesaj nihayet geliyor.

Boğa: Konfor alanından çıkma vakti. Aşk, hiç beklemediğin bir hobinin içinde seni bekliyor olabilir.

İKİZLER VE YENGEÇ – KARARSIZLIK MI, AİDİYET Mİ?

İkizler: Sosyal kelebek modundasın ama biri kanatlarını yavaşlatacak. Ciddi bir teklife hazırlıklı ol.

Yengeç: Geçmişin tozlu rafları açılıyor. Eski bir aşk kapını çalarsa sakın şaşırma, ama anahtarı vermeden önce iki kez düşün!

ASLAN VE BAŞAK – SPOT IŞIKLARI ALTINDA AŞK

Aslan: Sahne senin! Mayıs ayında girdiğin her ortamda tüm gözler üzerinde. Karizman bir "ilk görüşte aşk" hikayesi başlatabilir.

Başak: Detaylarda boğulmayı bırak, hislerine odaklan. Mükemmel eş yoktur, doğru an vardır. O an bu ay geliyor.

TERAZİ VE AKREP – DENGE VE TUTKU DANSI

Terazi: İlişkilerde adalet arayışın sonuç veriyor. Partnerinle arandaki pürüzler Mayıs güneşinde eriyip gidecek.

Akrep: Tutku katsayısı en yüksek burç sensin! Ancak kıskançlık krizlerine dikkat; Mayıs ayı dürüstlük ve şeffaflık istiyor.

YAY VE OĞLAK – MACERA MI, GÜVEN Mİ?

Yay: Valizini hazırla! Aşk, çıkacağın kısa bir yolculukta veya bir eğitim ortamında seni bulacak.

Oğlak: Kariyer odaklı hayatına bir mola ver. Kalbinin kapılarını araladığında, iş arkadaşlığından aşka dönüşen o kıvılcımı fark edeceksin.

KOVA VE BALIK – GELECEĞİN AŞKI VE RUH EŞLERİ

Kova: Alışılmışın dışındaki ilişkiler ilginizi çekiyor. Mayıs ayında ruh eşinizle hiç tahmin etmeyeceğiniz bir ortamda tanışabilirsiniz.

Balık: Romantizmin doruklarındasın. Hayallerin gerçeğe dönüşmek üzere. Mayıs sonuna doğru alacağın bir haber, hayatının geri kalanını değiştirebilir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör