MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 70 dolara düştü: Benzine indirim geliyor! 18 Kasım 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan BRENT'in son zamanlarda kaydettiği düşüşler akaryakıt fiyatları tarafına indirim olarak yansıdı. Sektör temsilcilerinden gelen bilgiye göre yarından itibaren benzine indirim gelecek. Peki indirim sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak? Motorin fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...