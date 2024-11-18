MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 70 dolara düştü: Benzine indirim geliyor! 18 Kasım 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Son dakika haberi: Mazot (motorin fiyatları) ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol tarafındaki son düşüşler benzine indirim olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olacak indirim ile akaryakıt fiyatları tabelası değişecek. Peki indirim sonrası benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar olacak? Mazot fiyatı tarafında herhangi bir indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:22