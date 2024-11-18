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MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 70 dolara düştü: Benzine indirim geliyor! 18 Kasım 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi: Mazot (motorin fiyatları) ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol tarafındaki son düşüşler benzine indirim olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olacak indirim ile akaryakıt fiyatları tabelası değişecek. Peki indirim sonrası benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar olacak? Mazot fiyatı tarafında herhangi bir indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:22
MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 70 dolara düştü: Benzine indirim geliyor! 18 Kasım 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan BRENT'in son zamanlarda kaydettiği düşüşler akaryakıt fiyatları tarafına indirim olarak yansıdı. Sektör temsilcilerinden gelen bilgiye göre yarından itibaren benzine indirim gelecek. Peki indirim sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak? Motorin fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 70 dolara düştü: Benzine indirim geliyor! 18 Kasım 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM GELMESİ BEKLENİYOR

Brent petroldeki düşüşler akaryakıt fiyatlarına yaradı. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim geliyor. Peki ne kadar? İndirim sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak? İşte rakamlar:

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 70 dolara düştü: Benzine indirim geliyor! 18 Kasım 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATI YARIN GERİLEYECEK

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 0,60 TL indirim bekleniyor. İndirim sonrası benzin fiyatı İstanbul'da 42,29 TL, Ankara'da 42,69 TL, İzmir'de 43,14 TL olacak.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 70 dolara düştü: Benzine indirim geliyor! 18 Kasım 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Mazot fiyatı (motorin fiyatları) için herhangi bir indirim, zam yok.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT 70 dolara düştü: Benzine indirim geliyor! 18 Kasım 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:

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