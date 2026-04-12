MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TAKVİMİ 2026: Mazot ve Gübre Desteği Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

Mazot ve Gübre desteği ödemeleri ile ilgili son durum çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Ödeme süreci Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvimle birlikte gerçekleşiyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 12.04.2026 10:34
2026 Nisan itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemeleri çiftçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. Mazot ve gübre desteği ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak edilirken, gözler Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamalarına çevrildi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihlerine yönelik açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATIRILDI

13 Mart tarihinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirmişti.
Üretimin her aşamasında çiftçiyi desteklediklerini vurgulayan Yumaklı, "10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

