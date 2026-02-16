Trend Galeri Trend Yaşam MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SON DURUM: Tarımsal Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Şubat 2026'nın ortalarına gelinmesiyle birlikte çiftçilerin gözü mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Temel Destek kapsamında verilen mazot ve gübre ödemeleri her yıl belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Şimdi ise üreticiler, Temel Destek kapsamındaki mazot ve gübre ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin resmi açıklamayı bekliyor.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 09:54
Mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin gelişmeler üreticiler tarafından yakından izleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı çiftçilere sağlanan Temel Destek kapsamında yapılan ödemelerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağına yönelik beklenti artmış durumda. Bakanlıktan gelecek resmi açıklama beklenirken, ödeme takvimi üreticilerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

2026 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TAKVİMİ

Mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak duyurunun önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ÇİFTÇİLERE 1,6 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL DESTEK

İbrahim Yumaklı, üreticilere toplam 1 milyar 623 milyon lira tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu destek paketinde;

1 milyar 364 milyon 458 bin 238 TL arıcılık desteği

174 milyon 132 bin 300 TL hayvan gen kaynakları desteği

44 milyon 102 bin 300 TL küçükbaş hayvancılık desteği

37 milyon 916 bin 297 TL kırsal kalkınma yatırımları desteği

2 milyon 959 bin 525 TL sertifikalı tohum üretim desteği

yer aldı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Destek ödemelerini kontrol etmek isteyen üreticiler, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına ulaşmak yeterli oluyor. Ödeme bilgilerine erişebilmek için sistemde kayıtlı olmak ve aktif bir e-Devlet şifresine sahip olmak gerekiyor.

