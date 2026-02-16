Trend
Galeri
Trend Yaşam
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SON DURUM: Tarımsal Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SON DURUM: Tarımsal Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Şubat 2026'nın ortalarına gelinmesiyle birlikte çiftçilerin gözü mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Temel Destek kapsamında verilen mazot ve gübre ödemeleri her yıl belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Şimdi ise üreticiler, Temel Destek kapsamındaki mazot ve gübre ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin resmi açıklamayı bekliyor.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 09:54