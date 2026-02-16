MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SON DURUM: Tarımsal Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Destek ödemelerini kontrol etmek isteyen üreticiler, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına ulaşmak yeterli oluyor. Ödeme bilgilerine erişebilmek için sistemde kayıtlı olmak ve aktif bir e-Devlet şifresine sahip olmak gerekiyor.