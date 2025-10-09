Trend Galeri Trend Yaşam MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2025 SON DURUM | MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2025 SON DURUM | MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

MEB öğretmen ataması ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler AGS ile yapılacak yeni atamalara çevrildi. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte detaylar;