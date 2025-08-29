MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları için adayların gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara yöneldi. MEB tarafından açıklanacak 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmen alımları için başvurular 21 Nisan'da başlamış, 5 Mayıs'ta sona ermişti. Başvuru sürecinin ardından 23 Haziran'da başlayan sözlü sınavlar, Ağustos ayında tamamlandı. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Peki, MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları 2025 yayımlandı mı, nereden öğrenilir? İşte, sonuç sorgulama ekranı…