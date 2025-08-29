Trend Galeri Trend Yaşam MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları için adayların gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara yöneldi. MEB tarafından açıklanacak 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmen alımları için başvurular 21 Nisan'da başlamış, 5 Mayıs'ta sona ermişti. Başvuru sürecinin ardından 23 Haziran'da başlayan sözlü sınavlar, Ağustos ayında tamamlandı. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Peki, MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları 2025 yayımlandı mı, nereden öğrenilir? İşte, sonuç sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 29.08.2025 09:54
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl 25 bin öğretmen istihdam edecek. 15 bini sözleşmeli, 10 bini ise AGS kapsamında yapılacak alımlarla gerçekleşecek. Türkiye genelinde sözlü sınav süreci tamamlandı ve gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Sorular elektronik kura ile belirlenirken adaylara alan bilgisi, ders işleyişi, eğitim bilimleri ve genel kültür konularında sorular yöneltildi. Peki, MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları için MEB'in resmi bir takvimi bulunmuyor. Ancak sonuçların 29 Ağustos tarihinde erişime açılması öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığı an yer vereceğiz.

Öğretmen ataması mülakat sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler. MEB tarafından açıklanan takvime göre adaylar sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilecekler.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

15 bin sözleşmeli öğretmen alımında en çok kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine ayrılmıştı. Ardından sırayla 3 bin 87 ile özel eğitim öğretmenliği, bin 802 din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği geldi.

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA