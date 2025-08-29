MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

15 bin sözleşmeli öğretmen alımında en çok kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine ayrılmıştı. Ardından sırayla 3 bin 87 ile özel eğitim öğretmenliği, bin 802 din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği geldi.