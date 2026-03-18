MEB 2. ara tatil bitiş tarihi! Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler için kısa bir nefes arası olan ikinci ara tatil, bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geldi. Bu gelişmeyle birlikte tatilin süresi uzarken, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 takvimi, merak edilen tarihi ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 18.03.2026 13:41
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Mart'ta başlayan ikinci ara tatil süreci, 20 Mart Cuma günü itibarıyla tamamlanacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler için ara tatil sona ererken, eğitim öğretim takvimi kaldığı yerden devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 eğitim öğretim takvimine göre okullar, 23 Mart 2026 Pazartesi günü kapılarını tekrar açacak. Tatilin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci için yeni haftada ders zili yeniden çalacak.

İKİNCİ DÖNEMDEKİ RESMİ TATİLLER VE ÖNEMLİ GÜNLER

Mart ayındaki ara tatilin ardından öğrencileri bekleyen başka tatil günleri de bulunuyor. 2026 yılı resmi tatil takvimine göre;

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Resmi Tatil)

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü (Resmi Tatil)

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi Tatil)

27-30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

