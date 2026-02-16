Trend Galeri Trend Yaşam MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI TAKVİMİ | 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları hangi tarihte yapılacak?

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte okullarda yapılacak ortak sınavların takvimi de netleşmeye başladı. Öğrenciler, 2. dönem 1. yazılıların hangi tarihlerde uygulanacağını merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan programa göre ortaokul ve lise kademesindeki bazı sınıflar için sınav tarihleri duyuruldu. Ayrıca konu kapsamı ve soru dağılımına ilişkin örnek tablolar da erişime açıldı.

Millî Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri duyuruldu. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönemle birlikte milyonlarca öğrenci ortak sınav sürecine yoğunlaştı. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda yapılacak sınavların tarihleri netleşirken, sınav kapsamına ışık tutan örnek konu ve soru dağılım tabloları da yayımlandı.

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026 ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre bazı sınıflar için ortak sınav tarihleri netleşti.

2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAV TAKVİMİ

Tarih Sınıf Ders
7 Nisan 2026 Salı 6. sınıf Türkçe
8 Nisan 2026 Çarşamba 6. sınıf – 8. sınıf Matematik
9 Nisan 2026 Perşembe 10. sınıf Matematik
10 Nisan 2026 Cuma 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
ÖRNEK TABLOLAR YAYIMLANDI

Ortak sınavlar için hazırlanan örnek konu–soru dağılım tabloları erişime açıldı. Tablolar, soru sayılarının ve kazanımların dengeli şekilde planlanmasına rehberlik edecek.

Okullarda yapılacak yazılı sınavlarda kullanılacak tablo, ilgili zümreler tarafından belirlenecek. Sınavlar, seçilen tabloya göre hazırlanarak uygulanacak.

2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında yapılacak. Ortak sınav kapsamında belirlenen ders ve sınıflar için tarihler netleşti.

2. Dönem 2. Yazılı Ortak Sınav Takvimi

Tarih Sınıf Ders
2 Haziran 2026 Salı 7. sınıf Matematik
3 Haziran 2026 Çarşamba 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeyini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim ve öğrenme sürecini değerlendirme imkânı sunacak.