MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI TAKVİMİ | 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları hangi tarihte yapılacak?

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte okullarda yapılacak ortak sınavların takvimi de netleşmeye başladı. Öğrenciler, 2. dönem 1. yazılıların hangi tarihlerde uygulanacağını merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan programa göre ortaokul ve lise kademesindeki bazı sınıflar için sınav tarihleri duyuruldu. Ayrıca konu kapsamı ve soru dağılımına ilişkin örnek tablolar da erişime açıldı.
|Tarih
|Sınıf
|Ders
|7 Nisan 2026 Salı
|6. sınıf
|Türkçe
|8 Nisan 2026 Çarşamba
|6. sınıf – 8. sınıf
|Matematik
|9 Nisan 2026 Perşembe
|10. sınıf
|Matematik
|10 Nisan 2026 Cuma
|10. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
2025-2026 eğitim öğretim yılında 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026 ayında yapılacak. Ortak sınav kapsamında belirlenen ders ve sınıflar için tarihler netleşti.
|Tarih
|Sınıf
|Ders
|2 Haziran 2026 Salı
|7. sınıf
|Matematik
|3 Haziran 2026 Çarşamba
|9. sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
Sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeyini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim ve öğrenme sürecini değerlendirme imkânı sunacak.