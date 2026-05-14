MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ || Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Haziran ayının yaklaşması ile öğrenciler "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?" sorularını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim-öğretim takvimi ile tarihler netleşti. Böylece karne günü ve son zil sesi ile başlayacak olan yaz tatili için detaylar ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 09:35
2026 yaz tatili için geri sayıma başlandı. Öğrenciler, okulların ne zaman kapanacağına yönelik heyecanlı bekleyişe geçti. MEB tarafından açıklanan tarihler ile tatil organizasyonları ön plana çıktı. 2025 Eylül ayında başlayan ders maratonu 2026 Haziran ayında sonlanacak ve böylece öğrenciler yaz tatiline geçiş yapacak.

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

  • Birinci Dönem: 8 Eylül 2025 – 16 Ocak 2026
  • Yarıyıl Tatili: 19 – 30 Ocak 2026
  • İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026
  • İkinci Ara Tatil: 16 – 20 Mart 2026
2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Bu tarihle birlikte yaz tatili de resmen başlamış olacak. Yaz planları yapan öğrenciler ve veliler için bu tarih büyük önem taşıyor.

2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN OLACAK?

Karne günü 2026 yılı için 26 Haziran Cuma olarak belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

Karne dağıtım saatleri ise okul yönetimlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
