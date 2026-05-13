Trend Galeri Trend Yaşam MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ | Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ | Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

2026 yaz tatili tarihi öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Bu durumda MEB 2025-2026 eğitim-öğretim takvimi, yol gösterici bir durumda yer alıyor. Böylece okulların ne zaman kapanacağı, karne günü ve tatilin başlangıcına dair detaylar netleşti.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 13:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 13:46
MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ | Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının son düzlüğüne girilmişken, bir yandan derslerini tamamlarken diğer yandan yaklaşan yaz tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler ve tatil planı yapan aileler ve öğretmenler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tarihler ön plana çıktı. 2025 Eylül ayında başlayan okul dönemi, karne günü ve son zil sesi ile sona erecek.

MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ | Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Yoğun bir eğitim döneminin ardından öğrenciler için geri sayım sürerken, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ | Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

Bu tarihle birlikte 2025-2026 yaz tatili de resmen başlamış olacak. Yaz planları yapan öğrenciler ve veliler için bu tarih büyük önem taşıyor.

MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ | Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Karne günü 2026 yılı için 26 Haziran Cuma olarak belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

Karne dağıtım saatleri ise okul yönetimlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ | Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

  • Birinci Dönem: 8 Eylül 2025 – 16 Ocak 2026
  • Yarıyıl Tatili: 19 – 30 Ocak 2026
  • İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026
  • İkinci Ara Tatil: 16 – 20 Mart 2026
MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ | Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB