MEB 2026 AÖL takvimi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

2026 AÖL 2. dönem sınav sonuçları, öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hem mezuniyet hem de yeni dönem planlamaları hız kazanacak. Öğrencilerin, sonuç günü yoğunluk yaşamamak için sorgulama ekranlarını dikkatle takip etmeleri ve bilgilerini hazır bulundurmaları büyük önem taşıyor. MEB sonuç tarihi ve sorgulama sürecine dair detaylar ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 11:38
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL 2. dönem sınav sonuçları için resmi tarih açıklandı. 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından değerlendirme süreci devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sonuçların açıklanacağı günü netleştirdi. Binlerce öğrenci şimdi gözünü AÖL sonuç sorgulama ekranına çevirmiş durumda.

2026 AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

AÖL sınav sonuçları açıklandıktan sonra, öğrencilerin kredi bilgileri güncellenecek ve mezuniyet durumları netleşecek.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını MEB'in resmi sistemleri üzerinden kolayca öğrenebilecek.
  • aolweb.meb.gov.tr (Açık Öğretim Lisesi)
  • aionet.meb.gov.tr (Açık Öğretim Ortaokulu)
AÖL SINAV DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NASIL?

AÖL sınav sistemi, öğrenciler açısından avantajlı bir yapıya sahip. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Yanlış cevaplar doğruyu götürmüyor.

SONUÇLARA İTİRAZ HAKKI VAR MI?

Sonuçlarda hata olduğunu düşünen adaylar için itiraz hakkı da bulunuyor.
  • İtiraz süresi: 5 gün
  • Başvuru yeri: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü