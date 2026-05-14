Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak? MEB 2026 İOKBS TAKVİMİ AÇIKLANDI!

MEB İOKBS bursluluk sınavına dair detaylar, adaylar ve velilerin gündeminde yer alıyor. Başvurusu 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihlerinde alınan ve sınavı 26 Nisan'da tamamlanan sınavın ardından öğrenciler"İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?" sorularını merakla araştırıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 15:20
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin eğitim hayatında önemli bir destek olarak ön plana çıkan İOKBS sürecinde kritik bekleyiş devam ediyor. Türkiye genelinde aynı anda uygulanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonrası, adaylar sonuç tarihine odaklandı. Böylece 2026 İOKBS sınav sonuç süreci ön plana çıktı.

2026 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

2026 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek ve adaylar sonuçlarını sorgulayabilecek.

BURSLULUK ÖDEMELERİNİN BAŞLANGICI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî okullarda burs kazanan öğrencilerin ödemeleri, sınavı kazanıp okula kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden Ekim ayı başından itibaren başlatılır. Bu süreç, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Öte yandan bursluluk sınavını kazanmasına rağmen parasız yatılı olarak yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma Kanunu'nun 7. maddesi gereğince ayrıca burs alamaz. Bu hükme göre, parasız yatılı öğrenciler burs imkanından yararlanamaz.

