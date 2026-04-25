MEB 2026 İOKBS TAKVİMİ: Bursluluk sınavı ne zaman ve saat kaçta olacak, giriş belgesi nasıl alınır? Kritik süreç başlıyor!

2026 yılı İOKBS süreci için geri sayım başladı. İOKBS bursluluk sınavı, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. Ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler, bu sınav sayesinde eğitim hayatlarını daha güçlü bir şekilde sürdürebiliyor. Sınav heyecanı içerisinde olan adaylar; 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır ve sonuçlar hangi tarihte açıklanır gibi soruların cevaplarını merakla araştırıyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2026 08:28
MEB İOKBS bursluluk sınavı, öğrencilerin akademik başarılarını ölçerek başarılı adaylara devlet bursu kazanma fırsatı sunuyor. Bu nedenle sınav süreci, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınav gününe sayılı vakit kalmışken öğrencilerin sınav kurallarına dikkat etmesi ve hazır olması büyük önem taşıyor.

2026 İOKBS SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

OKBS SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

İOKBS sınavı, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek amacıyla standart bir formatta düzenleniyor. Buna göre:

  • Süre: 100 dakika
  • Soru Sayısı: 80
  • Soru Tipi: Çoktan seçmeli (4 seçenekli)
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

  • Öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgeleri ile sınava katılmaları gerekiyor.
  • Öğrenciler belgelerini T.C. kimlik numarası ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden sorgulayarak PDF olarak indirebilecek.
2026 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre 2026 İOKBS sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
