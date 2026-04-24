MEB 2026 İOKBS TAKVİMİ: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, giriş belgesi nasıl sorgulanır?

İOKBS 2026 bursluluk sınavına sayılı vakit kalmışken adaylar için son hazırlık süreci başladı. MEB tarafından açıklanan 2026 İOKBS takvimi ile tarihler netleşti. Eğitim hayatında önemli bir destek olarak ön plana çıkan İOKBS bursluluk sınavı için adayların planlı ve hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.

MEB 2026 İOKBS TAKVİMİ: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Türkiye genelinde aynı anda uygulanacak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS 2026 bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacağı için, öğrencilerin belgelerini önceden kontrol etmesi ve eksiksiz şekilde yanlarında bulundurması büyük önem taşıyor. Adayların İOKBS sürecini eksiksiz tamamlaması için açıklanan bilgileri takip etmesi gerekiyor.

MEB 2026 İOKBS TAKVİMİ: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2026 İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026 yılında İOKBS sınav tarihi 26 Nisan 2026 Pazar günü olarak belirlendi.
İOKBS bursluluk sınavı, saat 10.00'da başlayacak ve tüm sınıf seviyeleri için tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

MEB 2026 İOKBS TAKVİMİ: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, giriş belgesi nasıl sorgulanır?

İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

  • Öğrenciler, sınava katılım için zorunlu olan İOKBS giriş belgesi bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
  • Adaylar T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak sınav yeri, bina, salon ve sıra numarası gibi kritik detaylara ulaşabiliyor. Aynı zamanda okul müdürlükleri tarafından sistemden alınan belgelerin onaylanarak öğrencilere teslim edilmesi gerekiyor.

MEB 2026 İOKBS TAKVİMİ: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, giriş belgesi nasıl sorgulanır?

İOKBS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, SÜRE NE KADAR?

İOKBS sınavı, toplam 80 sorudan oluşacak. Öğrencilere bu soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre verilecek. İOKBS bursluluk sınavı soruları, çoktan seçmeli formatta olacak.

MEB 2026 İOKBS TAKVİMİ: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, giriş belgesi nasıl sorgulanır?

İOKBS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör