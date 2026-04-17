MEB 2026 İOKBS takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 İOKBS Bursluluk Sınavı, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından İOKBS 2026 için geri sayım hızlanırken, öğrenciler ve veliler en çok sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar geniş bir katılımın beklendiği İOKBS 2026, Nisan ayında gerçekleştirilecek önemli sınavlar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 17:05
Sınava sayılı günler kala 2026 İOKBS adayları için son hazırlık dönemi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bu süreçte düzenli tekrar yapılmasını, deneme sınavlarıyla eksik konuların belirlenmesini ve sınav saatine uygun çalışma alışkanlığı kazanılmasını öneriyor. Yaklaşan İOKBS 2026 ile birlikte öğrenciler hem akademik başarılarını test edecek hem de eğitim hayatlarında önemli bir fırsat elde edecek.

2026 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre İOKBS 2026, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav sabah saatlerinde başlayacak ve tek oturum şeklinde uygulanacak.

SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?

Sınav saat 10.00'da başlayacak, adaylara toplam 100 dakika süre verilecek ve sınav 11.40'ta sona erecek.

İOKBS 2026 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Henüz İOKBS 2026 sınav giriş yerleri resmi olarak açıklanmadı. Ancak sınav kılavuzuna göre giriş belgelerinin, sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılması gerekiyor.

Sınav giriş yerleri açıklandığında;
  • e-Devlet sistemi üzerinden,
  • e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla,
  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden giriş yaparak sınav yerlerini görüntüleyebilecekler.

2026 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.