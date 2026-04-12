MEB 2026 LGS takvimi: LGS başvuruları bitti mi, sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav günü ne zaman?

2026 LGS başvuru süreci ve sınav tarihi, ortaokul 8. sınıf öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. İyi bir lisede eğitim hayatını devam ettirmek isteyen adaylar için LGS sınavı, kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. MEB tarafından açıklanan takvim ile başvuru, sınav ve tercih sürecine dair detaylar ön plana çıktı.

12.04.2026 09:39
MEB 2026 LGS takvimi: LGS başvuruları bitti mi, sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav günü ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilerlemesiyle birlikte 2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı öğrenciler ve veliler için en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan LGS başvuru, sınav ve tercih takvimi, milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek sürecin tarihlerini netleştirdi. Öğrenciler için bu dönem, sadece bir sınav değil aynı zamanda geleceği şekillendiren önemli bir eğitim yolculuğu olarak büyük önem taşıyor.

MEB 2026 LGS takvimi: LGS başvuruları bitti mi, sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav günü ne zaman?

2026 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

  • LGS 2026 başvuru süreci 23 Mart 2026 tarihinde başladı ve 10 Nisan 2026 tarihinde sona erdi.
  • Başvurular, veliler tarafından e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

MEB 2026 LGS takvimi: LGS başvuruları bitti mi, sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav günü ne zaman?

2026 LGS SINAVI NE ZAMAN VE SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • LGS 2026 sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav tek oturum halinde uygulanacak.
  • Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı giriş belgelerine adaylar 3 Haziran'da erişebilecek.

MEB 2026 LGS takvimi: LGS başvuruları bitti mi, sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav günü ne zaman?

2026 LGS HAZIRLIK SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN UNSURLAR:

  • Düzenli tekrar ve konu çalışması
  • Deneme sınavları ile sınav pratiği kazanma
  • Zaman yönetimi becerisini geliştirme
  • Soru çözme hızını artırma


MEB 2026 LGS takvimi: LGS başvuruları bitti mi, sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav günü ne zaman?

2026 LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.
  • Yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri de aynı gün paylaşılacak.
  • Tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.