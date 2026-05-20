Trend Galeri Trend Yaşam MEB 2026 LGS TAKVİMİ | LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

MEB 2026 LGS TAKVİMİ | LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Öğrencilerin nitelikli liselere geçebilmesi için belirleyici rol oynayan LGS sınavının tarihleri netleşti. "2026 LGS ne zaman yapılacak, giriş belgeleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?" gibi sorular adayların gündeminde yer alırken MEB tarafından açıklanan takvim ve resmi duyurular ile sınav sürecine dair bilgiler ön plana çıktı. İşte sınav ve giriş belgesine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 14:13
MEB 2026 LGS TAKVİMİ | LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için kritik bir dönüm noktası olan Liselere Geçiş Sistemi, adayların gündeminde yer alıyor. 2026 Mart-Nisan aralığında tamamlanan başvuruların ardından, MEB ve resmi açıklamalar ile LGS tarihi ve sınav giriş belgesi hakkındaki bilgiler netleşti. Bu yıl da yoğun bir hazırlık sürecinin ardından uygulanmaya hazırlanan sınav ile öğrenciler heyecanlı bekleyiş içinde.

MEB 2026 LGS TAKVİMİ | LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

2026 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NE ZAMAN ALINACAK?

LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek. Belgeler fotoğraflı ve mühürlü olacak şekilde hazırlanacak.

Öğrencilerin sınav günü bu belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

MEB 2026 LGS TAKVİMİ | LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 LGS sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
MEB 2026 LGS TAKVİMİ | LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Başlangıçta sınavın 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanmıştı. Ancak aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçı olması nedeniyle sınavın bir gün öne çekilmesi gündeme geldi ve planlama bu doğrultuda güncellendi.

MEB 2026 LGS TAKVİMİ | LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

2026 LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • LGS 2026 sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.Yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri de aynı gün paylaşılacak.
  • Tercih işlemlerinin ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.
MEB 2026 LGS TAKVİMİ | LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?

LGS SINAVINDA İLK KEZ UYGULANACAK YENİLİKLER

MEB, 2026 LGS kapsamında önemli bir yeniliği de hayata geçiriyor. Bu yıl ilk kez, özel gereksinimli öğrencilere destek olacak okuyucu ve kodlayıcılar, özel bir eğitimden geçen öğretmenler arasından seçilecek.

"Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler, sınav sırasında görev alacak. Bu uygulama ile fırsat eşitliği güçlendirilirken, öğrencilerin sınav performanslarının daha sağlıklı değerlendirilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS #MEB